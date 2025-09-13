Mondiali Italvolley, atletica, Serie A: lo sport in tv questo weekend

È un fine settimana da leoni per gli amanti dello sport: oltre alla terza giornata di Serie A che riprende dopo lo stop per la Nazionale, arrivano due novità assolute che ci terranno compagnie per un paio di settimane, ovvero i Mondiali 2025 di Atletica a Tokyo dal 13 al 21 settembre e l'Italvolley maschile di De Giorgi per i Mondiali di pallavolo in programma nelle Filippine del 12 al 18 settembre.

Dove (e quando) vedere gli azzurri

Dopo la scorpacciata di vittorie e il titolo di campionesse con la medaglia d'oro dell'Italvolley femminile di Julio Velasco, le aspettative sono alte anche per i ragazzi di Fefè De Giorgi campioni in carica ai Mondiali. Chi non volesse perdere il loro debutto dovrà sintonizzarsi su Rai Sport (o Rai Play per lo streaming) domenica 14 settembre alle ore 15.30 per la prima gara del girone contro l'Algeria.

Cosa non perdersi dell'atletica

Il sabato italiano è iniziato alla grande con la medaglia d'argento di Antonella Palmisano che ha conquistato la medaglia d'argento nella 35 km di marcia. Tra gli appuntamenti più importanti di sabato 13 settembre ecco la batteria dei 100 metri con il ritorno di Marcell Jacobs che è pronto a scendere sulla stessa pista dove ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 2021. Non possiamo non menzionare Nadia Battocletti, medaglia d'argendo alle Olimpiadi di Parigi, nei 10mila metri femminili. Invece, nella notte tra il 13 e il 14 settembre occhi puntati su Rebecca Lonedo a caccoa di una medaglia nella Maratona femminile. Anche in questo caso, gli appassionati potranno fare una scorpacciata di atletica in chiaro sui canali Rai (streaming su Rai Play) ma anche su Eurosport, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channel.

La terza giornata di Serie A

Infine, ma non per importanza, il calcio: in questo fine settimana 13-14 settembre si giocheranno Cagliari-Parma che apre la terza giornata di campionato alle ore 15 di sabato (in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1), poi il big match tra Juventus e Inter (ore 18, diretta Dazn) e si conclude alle 20.45 con Fiorentina-Napoli in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Now Tv. Domenica 14 settembre si comincia con Roma-Torino alle ore 12.30 in diretta su Dazn, mentre alle ore 15 sarà il momento di Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese, entrambe le gare visibili in esclusiva su Dazn.

Alle ore 18 sarà il momento di Sassuolo-Lazio trasmessa da Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, e in streaming su Now Tv. A chiudere la domenica Milan-Bologna live su Dazn.

Infine, lunedì si completerà la giornata di Serie A con Verona-Cremonese alle ore 18.30 su Dazn e Como-Genoa sui canali calcio di Sky e in streaming su Now Tv.