Mondiali di rugby, vittoria storica dell'Italia Under 20: battuto il Sudafrica 34-26

L'Italia Under 20 di rugby ha battuto il Sudafrica per 34-26, ai Mondiali in corso di svolgimento in Sudafrica. Un'impresa storica che resterà negli annali del rugby italiano: mai una selezione under azzurra aveva battuto gli Springboks.

Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Argentina, condizionata anche dall'uomo in meno, i ragazzi di coach Massimo Brunello ha vissuto una vera giornata di gloria. Una vera e propria battaglia giocata sul fango di Paarl, una splendida città in mezzo ai vigneti alle spalle di Cape Town Capo e della Table Mountain con il dominio dell'Italia per tutto il match. Da sottolineare la prestazione da incorniciare di Lorenzo Casilio. Decisiva anche la doppia meta nella ripresa del subentrato Marcos Gallorini. Ottimo anche in trasformazione Simone Brisighella. Gli Azzurrini portano a casa 5 punti fondamentali per il prosieguo della competizione e tornano in lizza per l'accesso ai quarti di finale.

La partita

Gli Springboks, ma alla prima occasione l’Italia colpisce: penaltouche ai 5 metri, maul avanzante e Sudafrica che non può far altro che far crollare tutto. Arriva la meta tecnica e giallo a Mdanda.I ragazzi di Brunello, il primo quarto del match e sfruttano la superiorità numerica al 18’ sfondano con Gasperini e punteggio che sale sul 14-0.

Padroni di casa in chiara difficoltà. L'ennesimo fallo manda Brisighella sulla piazzola al 25’ e punteggio che sale sul 17-0. Si continua a lottare sotto la pioggia, in un clima veramente invernale e un terreno ai limiti, e Sudafrica che alla mezz’ora si sblocca, dopo un lungo attacco e arriva la meta di Letebete e padroni di casa che accorciano sul 17-7. Soffre la squadra azzurra ora, fatica a reggere l’urto sudafricano, diventa fallosa e al 37’ arriva la meta di Julius che riapre i giochi e manda le squadre al riposo sul 17-12.

Nella ripresa la scossa azzurra porta soprattutto il nome di Gallorini. Al 46’ i tanti falli sudafricani portano la touche dell’Italia sui 5 metri, poi la maul spinge ed è Gallorini a staccarsi e a segnare la meta del 24-12. Ma continua a spingere la squadra di Brunello, la maul demolisce quella sudafricana e al 51’ è nuovamente Gallorini a concludere la lunga azione azzurra e a segnare la meta dal 31-12.

I giochi però non sono chiusi. Al 57’ l’Italia perde l’ovale in attacco, devastante contrattacco dei padroni di casa ed è Markus a schiacciare tra i pali per il 31-19. La squadra azzurra inizia a soffrire troppo e al 60’ altra meta tra i pali per il Sudafrica con Else. L'Italia è avanti solo 31-26. Al 74' Azzurrini vicinissimi alla meta poi perdono l'ovale. Subito dopo arriva il tenuto sudafricano che regala a Sante il calcio per andare oltre break e l’apertura di riserva non sbaglia per il 34-26. Finisce così, per i ragazzi di Brunello solo lacrime di gioia.

Il tabellino

SUDAFRICA U20 - 15 Regan Izaks, 14 Michael Annies , 13 Katlego Letebele, 12 Damian Markus, 11 Quewin Nortje , 10 Sam Francis, 9 Neil Le Roux , 8 Cornѐ Beets, 7 Jannes Potgieter, 6 Paul de Villiers (captain), 5 Jacob Frederick van Heerden, 4 Tiaan Wessels, 3 Mawande Mdanda, 2 Juann Else, 1 Cornè Lavagna.

A disposizione: 16 Samuel Jordaan Kotze, 17 Phatu Ganyane, 18 Zachary Porthen, 19 Ghudian van Reenen, 20 Gcinokuhle Mdletshe, 21 Imad Khan, 22 Litelihle Bester, 23 Jurenzo Julius. Head Coach: Bafana Nhleko

Mete: Letebele 30', Julius 38', Markus 58', Else 61'

Trasformazioni: Khan 39', 58', 61'

ITALIA U20 - 15 Alessandro Gesi, 14 Francesco Bini, 13 Lorenzo Elettri, 12 Dewi Passarella, 11 Matthias Douglas, 10 Simone Brisighella, 9 Lorenzo Casilio, 8 Fabio Ruaro, 7 David Odiase (captain), 6 Filippo Lavorenti, 5 Pietro Turrisi, 4 Enrico Pontarini, 3 Federico Pisani, 2 Nicholas Gasperini, 1 Riccardo Bartolini

A disposizione: 16 Giovanni Quattrini, 17 Samuele Taddei, 18 Marcos Francesco Gallorini, 19 Alex Mattioli, 20 Carlos Berlese, 21 Sebastiano Battara, 22 Giovanni Sante, 23 Matteo Rubinato. Head Coach: Massimo Brunello

Mete: Penalty Try 9', Gasperini 18', Gallorini 46', 50'

Trasformazioni: Brisighella 19', 47', 52'

Punizioni: Brisighella 25', Sante 75'