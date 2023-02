Storica Federica Brignone ai Mondiali di sci: è d'oro in combinata

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nella combinata femminile, prova inaugurale dei Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel. La 32enne valtellinese, in testa dopo la manche di SuperG, si conferma la migliore anche dopo lo slalom, chiudendo con il crono complessivo di 1'57"47.

Argento per la svizzera Wendy Holdener, seconda a 1"62, bronzo per l'austriaca Ricarda Haaser, terza a 2"26. L'oro, già ben incamminato dopo una prima manche ad altissimo livello sulla Roc de Fer (71/100 su Mowinckel e Gut), viene definitivamente blindato dall'uscita di scena di Mikaela Shiffrin. La statunitense commette infatti un grave errore proprio mentre stava rischiando di superare l'azzurra, a cui aveva recuperato quasi tutto il vantaggio (96/100).

Nono posto per l'altra azzurra Elena Curtoni staccata di 4"05. La norvegese Ragnhild Mowinckel e la svizzera Lara Gut-Behrami, rispettivamente seconda e terza dopo la manche di SuperG, non hanno disputato la prova tra i pali stretti, così come la bergamasca Sofia Goggia, che ha chiuso ventesima la sua prova.

Brignone come Thoeni

Per l'Italia una medaglia iridata di specialità mancava da ben 22 anni, l'ultima infatti risale a St. Anton 2001, quando Karen Putzer vinse il bronzo. Nella sua prestigiosa carriera Brignone vanta anche tre medaglie olimpiche, una Coppa del Mondo generale (è stata la prima italiana ad aggiudicarsi il trofeo) e tre di specialità. Conquistando oggi a Meribel l'oro in combinata è diventata la prima italiana di sempre a vincere ai Mondiali, in questa specialità che è stata inserita nel programma iridato sin dalla seconda edizione, quella di Cortina d'Ampezzo del 1932. La 32enne di La Salle, figlia dell'ex azzurra Maria Rosa Quario, è la quinta italiana ad aver vinto un titolo mondiale.

La prima era stata nel 1932 in discesa libera la pioniera Paula Wiesinger, quindi nel 1996 a Sierra Nevada, Deborah Compagnoni in slalom gigante ed Isolde Kostner in SuperG, nel 1997 a Sestriere, Compagnoni in slalom gigante e slalom speciale, e Kostner sempre in SuperG. Nel 2021 a Cortina, Marta Bassino nella nuova specialità del parallelo, aveva conquistato l'oro ex aequo con l'austriaca Katharina Liensberger. A vincere l'oro mondiale in combinata, a livello maschile, c'era riuscito solo Gustav Thoeni a Sapporo nel 1972 e a Innsbruck nel 1976. Thoeni vinse nell'ambito dei rispettivi Giochi olimpici e, a differenza della combinata attuale, in quegli anni la gara si svolgeva su una prova di discesa libera (ora è di SuperG) ed una di slalom speciale.

Le prime parole

"Cominciare i Mondiali così è il top. Ora non mi diranno più nel tuo palmare manca una medaglia d'orò, ma soprattutto sono molto soddisfatta della mia performance. Anche per questo mi sono commossa e non mi capita spesso...". Così Federica Brignone celebra alla Rai la vittoria al Mondiale nella combinata. "Nelle altre edizioni non ero mai al meglio, ora invece mi sento al 100%. Ero carica e sono riuscita a fare quello che so. - ha proseguito - Oggi mi ero ripromessa di tirare fuori la slalomista che è in me e ci sono riuscita".

L'ordine di arrivo

Questo l'ordine d'arrivo della combinata femminile valida per i Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel: 1. Federica Brignone (Ita) in 1'57"47 2. Wendy Holdener (Sui) a 1"62 3. Ricarda Haaser (Aut) a 2"26 4. Ramona Siebenhofer (Aut) a 2"48 5. Franziska Gritsch (Aut) a 2"71 6. Michelle Gisin (Sui) a 3"43 7. Laura Gauche (Fra) a 3"71 8. Emma Aicher (Ger) a 3"78 9. Elena Curtoni (Ita) a 4"05 10. Marie-Michele Gagnon (Can) a 4"91.