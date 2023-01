"Non sente più le gambe". Paura per Hulk Hogan

Appassionati di wrestling in ansia per le condizioni di Hulk Hogan. Leggenda vivente dello sport-entertainment, Terry Gene Bollea è alle prese con un decorso post-operatorio complesso e delicato. Il sessantanovenne recentemente si è sottoposto a un intervento alla schiena e secondo l’amico ed ex lottatore Kurt Angle il suo stato di salute non sarebbe ottimale. Anzi: “The Immortal” rischierebbe di finire in sedia a rotelle.

Paura per Hulk Hogan

Icona del wrestling e in particolare della WWE, Hulk Hogan è stato e continua a essere un punto di riferimento della lotta libera americana. Un grande fisico e una personalità enorme, un personaggio in grado di catturare l’affetto di milioni di persone. E anche per questo motivo l’apprensione sui social network è così tanta circa le sue condizioni: a lanciare l’allarme è stato un altro simbolo del wrestling, il già citato Kurt Angle. Domenica, nel corso del suo podcast, ha spiegato che Hogan potrebbe presto non camminare più.

“Non sente più le gambe” , la versione di Kurt Angle: “Ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati, non riesce a sentire la sua parte inferiore. Pensavo stesse usando il bastone per il dolore alla schiena, ma non ha alcun dolore, non ha proprio niente”. Secondo Angle, Hulk Hogan non sentirebbe proprio niente: “Mi dispiace davvero per lui, ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato”.

Hulk Hogan è apparso pubblicamente per l’ultima volta la scorsa settimana, in occasione di Raw 30 della Wwe. Lui e Jimmy Hart hanno aperto lo show insieme a leggende come The Undertaker, Shawn Michaels, HHH e lo stesso Kurt Angle. L’”Hulkster” ha infiammato l’arena, come ha fatto nel corso degli anni Ottanta e Novanta, fase cruciale per la crescita del wrestling a livello mondiale.