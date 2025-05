Nuoto, splendida doppietta dell'Italia: Paltrinieri e Taddeucci oro nella 5 km

Ascolta ora 00:00 00:00

È una splendida giornata per i colori azzurri dell'Italnuoto: in mattinata la 27enne fiorentina Ginevra Taddeucci ha vinto la mediaglia d'oro nella 5 km di crono agli europei in corso in Croazia, sull'isola di Hvar, chiudendo a 59'51"95 con quasi 2 secondi di distacco dall'ungherese Viktoria Mihalyvari mentre nel pomeriggio Gregorio Paltrinieri, pluricampione olimpico e mondiale, ha vinto la 5 km di fondo vincendo nettamente e in solitaria con il tempo di 52'05"79.

La vittoria di Taddeucci

Dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella 10 km, Ginevra arriva davanti a tutti nella seconda giornata degli europei di nuoto ha mostrato di essere in gran forma portandosi in testa al gruppo assieme all'avversaria spagnola Maria De Valdes Alvarez e l'ungherese Viktoria Mihalyvari. Con il rettilineo finale in vista, la tedesca Celine Rieder è riuscita a portarsi brevemente al secondo posto quel poco che è bastato a spronare Taddeucci a dare il via alla sua ultima rimonta. È entrata in azione, sorpassando Alvarez e staccando il gruppo grazie a un tempismo perfetto. Per quanto riguarda le altre italiane, sesta posizione per Giulia Gabbrielleschi e nono posto per Barbara Pozzobon.

Per l'italiana si tratta del primo titolo europeo individuale. " Sì, è la prima gara individuale che vinco. Sono molto contenta, perché faccio sempre fatica nel finale di gara perché non sono molto veloce, quindi non me l'aspettavo proprio. Sono davvero felice ", ha dichiarato al termine della gara. " Sono sicuramente molto felice, non pensavo che sarebbe arrivato questo oro, soprattutto ieri ".

La vittoria di Paltrinieri

Poche ore dopo è toccato al 30enne campione di Carpi imporsi in solitaria lasciando il gruppo a un km dalla fine e vincendo alla grande. Dopo il quarto posto di ieri nella dieci chilometri, Greg torna al successo internazionale dopo quasi un anno. Al settimo posto si è piazzato Marcello Guidi, bronzo continentale in carica, decimo posto per Dario Verani. " È stata una gara fantastica. Oggi mi sentivo benissimo, volevo dare il massimo in acqua e ci sono riuscita. Mi sono allenata molto per questa gara, quindi sono contenta di poter salire sul podio", ha dichiarato felice Paltrinieri.

Questo posto

è fantastico. È uno dei posti migliori in cui sia mai stato. Ci verrei anche in vacanza! L'acqua è piuttosto fredda, ma mi piace comunque ed è molto bello stare qui"

Stari Grad