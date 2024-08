La prima "vittima" della Senna: triatleta belga ricoverata per Escherichia coli

Ascolta ora 00:00 00:00

Queste Olimpiadi di Parigi 2024 saranno ricordate non solo per il discutibile spettacolo d'esordio, ma anche per alcuni problemi organizzativi, fra cui la qualità delle acque del fiume Senna. Sull'argomento è stato discusso davvero molto, e sono stati tanti gli atleti a esprimere preoccupazione per le prove. Dopo tanti tentennamenti, alla fine la gara di triathlon è stata svolta, non senza difficoltà.

E oggi, dopo tanta preoccupazione, arriva la notizia di quella che potrebbe effettivamente essere la prima "vittima". Claire Michel, triatleta belga, è infatti ricoverata dopo aver contratto un'infezione da batterio.

La triatleta in ospedale

La squadra di staffetta belga si è ritirata dalla prova di triathlon misto perché, stando a quanto riportato dal DailyMail, un'atleta "è stata ricoverata in ospedale per un'infezione da Escherichia coli" . Il Belgio non ha dubbi, la causa è da ricercare nello stato delle acque della Senna, apparsa a tutti come molto inquinata e sporca. Claire Michel si trova infatti ricoverata in ospedale dopo essere stata male dopo aver nuotato nel fiume.

Una notizia che sta mettendo in serio imbarazzo gli organizzatori delle Olimpiadi. Tante le perplessità sullo stato della Senna, e molti atleti nei giorni precedenti alla gara hanno espresso preoccupazione, come il nostro Gregorio Paltrinieri. " Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente c'è freddo, probabilmente c'è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente è sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po' una presa in giro. La fanno perché ci hanno speso soldi, ma non ci danno la possibilità di provarla e neanche ci danno certezza che sia sicuro" , aveva commentato il nuotatore azzurro.

E sembra proprio che gli effetti dell'acqua della Senna ci siano stati. Claire Michel è stata costretta a ritirarsi. Secondo l'organo di stampa De Standaard si tratta di infezione da Escherichia coli. E, in effetti, livelli di Escherichia coli sono stati ritenuti decisamene troppo alti nonostante un'operazione di bonifica.

Annullato l'allenamento del triathlon

Intanto continuano a saltare gli allenamenti del triathlon, proprio a causa delle condizioni del fiume.

Sembra che le piogge degli ultimi giorni non abbiano fatto altro che peggiorare la situazione. L'allenamento di ieri, sabato 3 agosto, che avrebbe dovuto preparare gli atleti per la staffetta mista fissata per lunedì è infatti stato annullato.