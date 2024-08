L'acqua della Senna peggiora: annullato l'allenamento del triathlon

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per le Olimpiadi di Parigi, che ormai quotidianamente devono fare i conti con inciampi che creano polemiche. Continua a tenere banco la bufera sulla Senna, diventato il fiume della discordia. Nelle ultime ore la qualità dell'acqua non ha dato segni di miglioramento. Anzi, addirittura è peggiorata rispetto ai giorni scorsi. Tanto che è saltato l'allenamento previsto per questa mattina in vista della staffetta mista di triathlon fissata per lunedì.

La decisione è stata presa nel corso della riunione per esaminare la qualità dell'acqua. La causa del peggioramento delle condizioni del fiume, fanno sapere gli organizzatori, è da ricondurre alle piogge dei giorni scorsi. La qualità della Senna è elemento di forte preoccupazione anche per i nuotatori che parteciperanno alla 10 chilometri in acque libere. Di recente pure l'allenamento di nuoto è stato annullato due volte per motivi di sicurezza dei concorrenti.

Oggi è arrivato un nuovo stop agli allenamenti. La sessione odierna è stata annullata alla luce delle forti piogge delle ultime due notti (che sono state particolarmente intensa a monte del Paris) e del conseguente calo previsto della qualità dell'acqua. Comunque Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, si è mostrato ottimista per le condizioni meteo che sembrano essere buone per tutta la settimana: " Continuiamo a contare sull'evoluzione dell'acqua della Senna, siamo fiduciosi nel credere che la qualità dell'acqua migliorerà ".

L'auspicio è quello di riuscire a organizzare in sicurezza le prove di triathlon staffetta mista e il fondo di nuoto. " Siamo molto felici di vedere questa grande partecipazione alle competizioni femminili, sappiamo anche quanto i Giochi possano essere di ispirazione per i giovani ed è questa l'eredità che vogliamo lasciare. Non siamo arrivati ancora alla fine ma c'è un'energia positiva che ci sostiene ", ha aggiunto Estanguet.

Nel corso degli anni la Francia ha riservato importanti sforzi economici per migliorare la qualità dell'acqua della Senna - investendo circa 1,5 miliardi di euro nel recente passato - ma a quanto pare non è bastato: quello che doveva essere uno dei punti di forza, tra l'altro scelto anche per la cerimonia d'apertura, si è invece rivelato un ostacolo che sta generando infinite polemiche alle Olimpiadi.

Tra gli esperti c'è chi ha sottolineato i rischi che derivano dalla presenza di batteri fecali.

La sicurezza zero certamente non esiste: gli atleti potrebbero fare i conti congastrointestinali (con sintomi come diarrea e vomito), infezioni della pelle e degli occhi. Un vero e proprio allarme, considerando che anche una semplice gastroenterite o due linee di febbre possono mettere fuori gioco gli atleti dopo anni e anni di sacrifici.