Olimpiadi, una canoa d'oro per De Gennaro

Continua ad arricchirsi il medagliere dell’Italia nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. È dalla canoa K1 uomini che arriva una nuova e piacevole sorpresa. Giovanni De Gennaro ha conquistato un prezioso oro in appassionante gara del K1 Uomini svoltasi a Vaires-sur-Marne nella quale erano favoriti per il primo posto il rappresentante della Cechia Jiří Prskavec e il francese Titouan Castryck .

Per il carabiniere bresciano, in realtà, si tratta di una conferma. L’atleta azzurro è ormai considerato tra i migliori della specialità da anni. Lo scorso 18 maggio, va sottolineato, è riuscito nell’impresa di conquistare anche il titolo europeo a Tace, il primo trofeo continentale in carriera, compiendo una discesa praticamente perfetta.

Gli atleti si sono sfidati in un percorso ricco di insidie composto da 23 porte. L’azzurro aveva strappato un ottimo terzo tempo in qualifica mentre in semifinale ha scelto di essere più prudente e si è accontentato dell’ottavo posto. Una scelta forse dettata anche dalle volontà di risparmiare energie in vista dell’ultimo atto.

De Gennaro è sceso in acqua per quinto. L’atleta azzurro ha provato ad attaccare fin dalle prime battute cercando allo stesso tempo di ridurre al minimo le possibili penalità. E la strategia ha fruttato. Dopo la sua prestazione De Gennaro si è ritrovato in prima posizione provvisoria. L’azzurro ha chiuso la sua prova in 88.22 senza errori. Un ottimo tempo, soprattutto considerando che il campione olimpico Jiri Prskavec è incappato in due tocchi di palina alle porte 7 e 16 ed ha chiuso la sua prova in quinta posizione provvisoria (91.74).

A questo punto mancano altri 5 atleti. Tra questi vi è Jakub Grigar che perde tempo in risalita nella porta 14 e finisce alle spalle di De Gennaro (90.21). E non è finita. Tocco di palina alla porte numero 5 e 15 per Felix Oschmautz: l’austriaco chiude in settima posizione parziale. Manca poco per assicurarsi una medaglia. Medaglia sicura che arriva dopo la non brillante prestazione di Castryck che ha fatto una fatica enorme a risalire sulla porta 16. Il francese è secondo per 22 centesimi. Poi tocca a Noah Hegge che incappa in un tocco di palina alla porta 16 e chiude settimo in 91.73. Resta Clarke, il campione olimpico di Rio 2016. Ma anche lui nulla può. Per De Gennaro è oro. Argento per Titouan Castryk e bronzo per lo spagnolo Pau Echaniz. Ben 12 anni dopo la vittoria di Daniele Molmenti l’Italia torna sul gradino più alto del podio.

L'emozione di De Gennaro

" Penso sia ancora un sogno, non riesco ancora a crederci. Voglio solo vedere la mia famiglia". Sono queste le prime parole di De Gennaro dopo il successo nel K1 slalom.

"L'abbraccio del team? Significa tutto –

-. Tutti erano al mio fianco, ho avuto tante persone a sostenermi, soprattutto dopo Tokyo. Oggi sono solo felice di essere riuscito a essere me stesso e questo risultato è un sogno che diventa realtà".

ha ammesso il 32enne