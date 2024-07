Olimpiadi, favoloso oro per la spada a squadre femminile. Francia ko

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia della spada a squadre femminile entra nella storia e lo fa in maniera autoritaria vincendo in finale contro la Francia padrona di casa con il punteggio di 30-29, dove al termine dei nove assalti sul punteggio di 29-29, è stato necessario il minuto supplementare per decretare la vittoria azzurra con la stoccata decisiva di Alberta Santuccio ai danni di Auriane Mallo-Breton. Grandissima prova delle azzurre che nonostante siano state praticamente sotto nel punteggio durante quasi tutto l'incontro non si sono mai scoraggiate e anzi hanno sempre tenuta alta l'asticella, l'attenzione e la fame di vittoria. Una menzione particolare per Giulia Rizzi e Alberta Santuccio che nelle loro rispettive manche si sono fatte valere alla grande, con la seconda che ha avuto l'onere e l'onore di portare materialmente la medaglia d'oro all'Italia con l'ultimo assalto e il minuto d'oro disputati davvero alla grandissima.

Bene anche la riserva Mara Navarria che è entrata, quasi a freddo e inaspettatamente, al posto di una scarica Rossella Fiamingo che nel terzo assalto contro Coraline Vitalis non è riuscita a mettere a segno nemmeno una stoccata incassandone 3. L'Italia della spada femminile a squadre non arrivava in finale da Atlanta 96 dove in quella circostanza la squadra formata da Laura Chiesa, Elisa Uga e Margherita Zalaffi perse la finale contro il trio formato da Valérie Barlois Laura Flessel-Colovic e Sophie Moressée-Pichot. Grande percorso per le azzurre che nei due precedenti turni avevano sconfitto l'Egitto con il punteggio di 39-26 nei quarti e dominato la semifinale contro la Cina per 45-24. Nell'altra finale, per il terzo-quarto posto, è la Polonia ad avere la meglio sulla Cina conquistando così la medaglia di bronzo. Storico risultato invece per l'Italia della scherma, per la specialità della spada femminile a squadre, che centra il primo oro nella sua storia. Santuccio-Rizzi-Navarria-Fiamingo hanno fatto letteralmente la storia battendo in rimonta a Parigi e contro la Francia.

Soddisfazione immensa

"Sono felicissima perchè siamo campionesse olimpiche. Ho provato a continuare soltanto il trend delle mie compagne di squadra che mi hanno permesso di presentarmi con una stoccata di vantaggio nonostante un inizio complicato" , il commento di Alberta Santuccio ai microfoni della Rai. Anche il tecnico Dario Chiadò ha dato risalto alle parole della sua atleta: "Nonostante la gara individuale non sia andata come volevamo, abbiamo raccolto un risultato fondamentale che corona tre anni fantastici. Spero che tutta l'Italia abbia tifato per noi" .

Grande soddisfazione anche per il presidente del CONI Giovanni Malagò che, dopo le polemiche legate alla finale del fioretto maschile, ha avuto modo di festeggiare il terzo trionfo italiano a Parigi: "Siamo commossi e riconoscenti per queste ragazze che sono andate oltre un tifo appassionato e legato alla squadra di casa. Oggi siamo andati a riprenderci quello che meritavamo dopo anni di sacrifici. Nelle scorse ore ho detto quanto dovevo dire, anche per tutelare i nostri atleti, ma a volte il destino sa ricompensare anche con gli interessi quanto sottratto".

Francia-Italia 29-30

Ordine assalti e punteggio

Marie Florence Candassamy - Alberta Santuccio 2-3

Auriane Mallo-Breton - Giulia Rizzi 4-2

Coraline Vitalis - Rossella Fiamingo 3-0

Marie Florance Candassamy - Giulia Rizzi 3-5

Coraline Vitalis - Alberta Santuccio 3-3

Auriane Mallo-Breton - Mara Navarria 4-2

Coraline Vitalis - Giulia Rizzi 2-5

Alexandra Louis-Marie - Mara Navarria 2-4

Auriane Mallo-Breton - Alberta Santuccio 6-5

Minuto supplementare: Auriane Mallo-Breton - Alberta Santuccio 0-1