Olimpiadi, Flora Tabanelli bronzo storico nel freestyle nonostante l’infortunio

Qualche settimana fa, quando Flora Tabanelli si trovava al J Medical assieme a Federica Brignone nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che oggi avrebbero entrambe vestito una medaglia olimpica. Se la sciatrice valdostana ne ha raccolte due d’oro nello sci alpino, la giovanissima azzurra ha fatto la storia dello sport tricolore, portando a casa la prima medaglia di bronzo nel Big Air del freestyle. A vederla volare c’era anche la mamma, specialista dei moguls ad Albertville e Nagano ma senza mai andare a medaglia. Flora, invece, è riuscita nell’impresa rischiando il tutto per tutto al terzo salto e migliorando il punteggio della prima manche riuscendo a salire sul gradino più basso del podio. Medaglia d’oro che va alla canadese Megan Oldham ed argento per la controversa Eileen Gu, statunitense che compete per la Cina. Molto bene anche la diciannovenne altoatesina Maria Gasslitter, nona nonostante sia al suo primo anno di Coppa del Mondo. L’Italia del Big Air al femminile ha un gran futuro davanti.

Flora è prima, bene la Gasslitter

La finale del Big Air, la specialità più spettacolare dello sci freestyle, viene ritardata di più di un’ora quando su Livigno si scatena una vera e propria tormenta di neve. Il forte vento rende troppo pericolose le evoluzioni delle atlete ma le previsioni meteo fanno sperare. La giuria rimanda l’avvio della gara alle 21 ma il tempo migliora prima del previsto, tanto da far scendere le prime atlete alle 20.45. Il pubblico presente sugli spalti aspetta di vedere come se la caverà la campionessa del mondo in carica, quella Flora Tabanelli che, nonostante i 18 anni, ha imposto la sua legge in questa categoria. A complicare il tutto il brutto infortunio rimediato a novembre che le ha scombinato il crociato, cosa che rende più difficile per l’azzurra battersi con la campionessa olimpica uscente, l’americana che gareggia per la Cina Eileen Gu, seconda dietro alla canadese Megan Oldham nelle qualificazioni.

Con il nevischio che rende l’atmosfera ancora più speciale, non male la prima prova della diciannovenne Maria Gasslitter, che ripete i 78 punti visti in qualifica. L’austriaca Lara Wolf indovina un gran salto, balzando in testa alla classifica con 93,50 punti ma Flora Tabanelli non è certo da meno: ottima la sua esecuzione e secondo posto con 90 punti. Eileen Gu, nonostante le tante polemiche dovute alla decisione di gareggiare per la nazionale cinese, presenta lo stesso trick dell’azzurra e chiude con il solito punteggio. Molto bene anche Megan Oldham, che ottiene 91 punti e si mette in scia dell’austriaca.

Un salto perfetto per la storia

Il secondo round di Maria Gasslitter è un piccolo passo avanti per l’altoatesina, che prova un trick inserito nel suo programma solo pochi giorni fa e chiude senza grossi errori. Lara Wolf aumenta la difficoltà del suo salto ma è un azzardo che non paga: caduta, solo 21 punti per lei che sarà costretta ad una vera e propria impresa per tornare nel giro medaglie. Il secondo salto di Flora è meno complesso rispetto al primo ma viene eseguito bene dall’azzurra, che con 84 punti si porta in testa alla classifica provvisoria. La scozzese Kirsty Muir rischia qualcosa di più e scavalca la bolognese per soli 75 centesimi di punto con un ottimo 93. Eileen Gu fa un discreto salto ma rovina tutto in fase di atterraggio: 61,25 punti per lei, cosa che la costringerà a forzare il terzo e ultimo salto per andare a medaglia. Megan Oldham, invece, non ha bisogno di forzare troppo: salto molto ben eseguito, con pochissime sbavature e 89 punti che suonano come un’ipoteca sull’oro olimpico, dato che per la classifica finale valgono solo due dei tre punteggi.

L’ultimo salto vede un mezzo errore di Lara Wolf e tante cadute da parte delle atlete costrette alla rimonta: chi non sbaglia è Eileen Gu, che porta a casa un buon 89 che le vale la seconda posizione. Flora Tabanelli è quarta ed avrà bisogno di un ultimo salto memorabile. Maria Gasslitter rischia un trick complicatissimo ed atterra di schiena, rischiando di farsi molto male: nessuna conseguenza per la giovane atleta azzurra, già felicissima di essere arrivata in finale.

Altrettanto complicato il salto della Tabanelli che, al contrario della compagna di squadra, non sbaglia niente:e la terza posizione in classifica. L’unica a poter scavalcare l’atleta emiliana è la britannica Kirsty Muir che, però, cade nell’atterraggio, perdendo quei punti che valgono all’Italia la prima medaglia nel freestyle.