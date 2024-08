Olimpiadi, l'Italvolley di De Giorgi perde contro gli Usa e arriva quarta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italvolley di Fefè De Giorgi, dopo aver perso nettamente per 3-0 la semifinale contro la Francia di Giani, perde pure la finale 3-4 posto contro gli Stati Uniti che si mettono così al collo la medaglia di bronzo lasciando quella di legno, l'ennesima della spedizione azzurra a Parigi, ai nostri atleti. Tre set a zero in favore dei giocatori a stelle e strisce: 25-23, 30-28, 26-24, i parziali in favore degli statunitensi che hanno dimostrato di averne di più dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale e caratteriale. Tanti, troppi gli errori degli azzurri che non hanno però mai mollato e tenuto sempre in bilico la partita anche se, quando contava, sono stati sempre gli avversari a fare la differenza con un muro, un salvataggio o una gradne giocata offensiva.

L'Italia di Fefè De Giorgi se ne torna a casa senza medaglia ma con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per continuare a crescere vista la giovane età dei suoi interpreti. Dopo un'ottima fase a gironi, le sfide ad eliminazione diretta hanno palesato qualche difficoltà di troppo per l'Italia che si è prima salvata in maniera clamorosa contro il Giappone, salvo poi cadere malamente in semifinale contro la Francia del ct italiano Andrea Giani. Domani la finale 1-2 posto che vedrà opposte Polonia e Francia padrona di casa, con quest'ultima che parte con i leggeri favori del pronostico, anche se all'atto finale di una competizione così importante può succedere di tutto. Resta la grande amarezza in casa Italia che finora ai giochi olimpici ha vinto tre medaglie d'argento, nel 1996, 2004 e 2016 ma mai un oro.

L'andamento della partita

Il primo set, nonostante i tanti errori in battuta dell'Italia, corre via sul filo dell'equilibrio con le due nazionali che se la giocano punto a punto fino al 23-23 dove gli States danno lo strappo decisivo con due punti consecutivi che regalano così il set alla nazionale a stelle e strisce. Nel secondo set si va avanti punto a punto fino al 19-16 in favore degli Usa che viene prontamente annullato e recuperato dall'orgoglio dei ragazzi di De Giorgi. Si arriva fino ai vantaggi dove l'Italia "spreca" addirittura due set point. Dopo una bella battaglia sono sempre gli Usa ad avere ragione con il 30-28 finale. Nel terzo e ultimo set, l'Italia forse scossa per il 2-0, gli azzurri partono malissimo e vanno sotto fino al 5-11. Anche in questo caso l'orgoglio porta ad un grandissimo recupero che riequilibria la partita fino al 14 pari. Da quel momento in poi si va avanti ancora una volta colpo su colpo fino al 23-23 dove sono gli States a portarsi sul 24-23, l'Italia però pareggia e si va ai vantaggi ma anche in questo caso è sempre la forza d'urto di Holm e compagni a fare la differenza con due punti consecutivi che regalano la sesta medaglia olimpica agli Stati Uniti.

I sestetti iniziali

Italia: Gianelli, Romanò, Michieletto, Lavia, Russo, Galassi e Balaso (L)

Usa: Anderson, Russell, DeFalco, Christenson, Holt, Averill, Shoji (L).