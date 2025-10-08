Padel, buona la prima per il duo Coello-Tapia. Domani la sfida contro Esbri e Ruiz

I fratelli Deus hanno alzato bandiera bianca. Era prevedibile ed è comprensibile visto che due giorni fa hanno dovuto affrontare una vera e propria maratona. Tre ore e 17 minuti di gioco. Una partita che ha lasciato il segno tanto sul piano fisico che su quello mentale. Sul 2-1 con un 40-30 nel secondo set la resa. Miguel Deus - che aveva già chiesto il medial time-out - non ce la fa più. I portoghesi si arrendono e aprono le porte degli ottavi di finale ad Arturo Coello e Augustin Tapia.

Un esordio tutto in discesa per i numeri uno del mondo. All'Allianz Cloud il duo Coello-Tapia hanno vinto grazie al ritiro degli avversari, sebbene fossero avanti per 6-3 2-1. Per i campioni in carica e vincitori del P1 - conclusosi tre giorni fa - di Rotterdam, domani - 9 ottobre - sarà il momento della sfida contro Juanlu Esbri e Alex Ruiz, che hanno sconfitto con un doppio 7-5 il duo Sintes-Satigosa. Nella lista dei risultati della mattinata spicca anche il 7-6 6-1 di Javi Garrido e Lucas Campagnolo su Mario Del Castillo e Mario Huete.

Male per Giorgia Marchetti e Lea Godallier, sconfitte da Ale e Martina Calvo con il punteggio di 6-1 6-3. Ora l'azzurra classe 2008 e la spagnola dovranno affrontare agli ottavi Carolina Orsi e l'argentina Martina Fassio.