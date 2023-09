Tra palla tonda e ovale stavolta scelgo la seconda

Mentre l’Inter quasi araba e non più cinese ammazza il campionato con un gol del più forte giocatore italiano del momento, la Juventus quasi si ammazza da sola con le mille incertezze del suo portiere. Dovrà battere in settimana la strabiliante Lecce per rianimarsi.

Lo spartito della Formula Uno riparte ripetitivo come il bolero di Ravel.

Parte l’Europeo di baseball che non interessa a nessuno, infatti si gioca in Repubblica Ceca nel silenzio generale.

Le ragazze della pallavolo dimostrano, perdendo il ticket per giocarsi le Olimpiadi di Parigi, che senza la coesione di una squadra non si vince mai neanche se sei più forte.

Mi propongono di andare venerdì sera a Lione per Italia-New Zealand (palla ovale), in alternativa Genoa-Roma di giovedì (palla tonda). Non ci penso nemmeno e prenoto il treno per la Francia delle 6.25 che passa da Torino. Voglio capire da vicino perché questi orchi di panna piangono a dirotto durante l’inno, si emozionano e si caricano con parole desuete come amicizia e disciplina.

Abbiamo tutto da guadagnare, è dura ma non impossibile, loro non sono mai stati così abbordabili per il nostro quindici. Spingiamo gli azzurri che agli ultimi due Mondiali si sono qualificati.