Pallavolo: le Azzurre alla Nations League 2023 oltre la Egonu

Davide Mazzanti, ct della Nazionale Italiana di pallavolo femminile, ha ufficializzato la lista delle trenta azzurre che prenderanno parte alla Volleyball Nations League 2023.

L'Italvolley femminile, detentrice del trofeo ritrova Paola Egonu, dopo lo sfogo della scorsa estate aveva pensato ad una pausa dalle nazionali. L'altra novità, è la convocazione dell’opposto Ekaterina Antropova, giocatrice nata in Islanda da genitori russi, la cui cittadinanza italiana è ufficialmente arrivata. Di volta in volta Mazzanti sceglierà, da questa lista chi convocare per le singole tappe.

La competizione servirà anche per dare spazio ad alcune seconde linee, in vista degli Europei e del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Azzurre di pallavolo cominceranno il proprio percorso ad Antalya contro la Thailandia il 30 maggio. Nella seconda settimana, invece, l’Italia sarà impegnata ad Hong Kong (14-18 giugno) e nell’ultima tappa a Bangkok. Le fasi finali si svolgeranno ad Arlington, in Texas, (12-16 luglio).

La lista delle 30 Azzurre

Oltre alla Egonu nel reparto-opposti figurano anche Sylvia Nwakalor, Adhouljok Malual e Giorgia Frosini. Si era parlato della possibile assenza di Elena Pietrini, ma la schiacciatrice figura in lista al pari di Miriam Sylla e Caterina Bosetti. Tra le schiacciatrici ci sono anche Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Rebecca Piva. Tra le palleggiatrici spicca invece l’assenza di Ofelia Malinov, la titolare designata è Alessia Orro e alle sue spalle scalpitani, Ilaria Battistoni, Francesca Bosio, Giulia Gennari, Rachele Morello. Tra le centrali si registra il rientro di Sarah Fahr dopo l’infortunio, le due colonne restano sempre Anna Danesi e Cristina Chirichella, insiemme alle interessanti opzioni di Marina Lubian, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor ed Emma Graziani. Il libero di lusso è Monica De Gennaro, affiancata da Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale, Sara Panetoni.

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Adhouljok Malual, Giorgia Frosini, Paola Egonu

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Rebecca Piva, Caterina Bosetti, Elena Pietrini

Centrali: Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Emma Graziani, Cristina Chirichella

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale, Sara Panetoni, Monica De Gennaro

Il trionfo delle Azzurre nel 2022

Le "ragazze terribili" di Mazzanti hanno conquistato una splendida medaglia d'oro nella Volleyball Nations League 2022. Dopo aver superato la Turchia in semifinale (3-0), le Azzurre hanno bissato il risultato anche nella finale contro il Brasile, interrompendo così una striscia di 3 sconfitte consecutive contro la nazionale verdeoro. Assoluta protagonista con 21 punti è stata Paola Egonu, votata MVP del torneo. Una vittoria storica per la pallavolo femminile visto che tra World Grand Prix e Volleyball Nations League, l'Italia non aveva infatti mai vinto il torneo, perdendo diverse finali e incappando anche in diversi risultati deludenti. Arrivato dopo una serie una serie incredibile di successi (11) questo trionfo potrà rappresentare solo il primo di una serie di successi che questo gruppo intende regalare alla pallavolo femminile italiana.

IL TABELLINO

Italia - Brasile 3-0 (25-23; 25-22; 25-22)

ITALIA - Lubian, Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov 1, De Gennaro (L), Fersino (L) n.e., Orro , Bosetti 11, Chirichella 9, Danesi 9, Pietrini 8, Nwakalor n.e., Sylla n.e., Egonu 21. All. Mazzanti.

BRASILE - Gambatto 1, Carol 8, Zalewski 1, Nyeme (L), Rosamaria, Macris 2, Roberta Ratzke, Gabi 11, Ana Cristina 6, Araujo (L) n.e., Lorena 1, Kisy 14, Bergmann 3, Lorenne 1. All. Ze Roberto.

Il calendario

La FIVB ha ufficializzato il calendario e gli orari di gioco dell’edizione 2023 della Volleyball Nations League. La nazionale azzurra femminile detentrice del trofeo, inizierà il proprio percorso ad Antalya, contro la Thailandia il 30 maggio. L'atto conclusivo della manifestazione femminile, si terrà ad Arlington, Texas dal 12 al 16 luglio presso il College Park Center.

Week 1 (Antalya, Turchia)

30 maggio: Italia-Thailandia ore 16.00

1 giugno: Polonia-Italia ore 16.00

2 giugno: Stati Uniti-Italia ore 19.00

3 giugno: Turchia-Italia ore 19.00

Week 2 (Hong Kong, Cina)

14 giugno: Italia-Bulgaria ore 11.00

15 giugno: Repubblica Dominicana-Italia ore 14.30

17 giugno: Olanda-Italia ore 11.00

18 giugno: Italia-Cina ore 14.30

Week 3 (Bangkok, Thailandia)

28 giugno: Brasile-Italia ore 15.30

30 giugno: Canada-Italia ore 8.00

1 luglio: Italia-Croazia ore 8.00

2 luglio: Italia-Giappone ore 12.00

Quarti di finale (Arlington, Texas, Stati Uniti)

12 luglio ore 23.00

13 luglio ore 2.30, 17.30, 21.00

Semifinali (Arlington, Texas, Stati Uniti)

15 luglio ore 23.00

16 luglio ore 2.30

Finali (Arlington, Texas, Stati Uniti)

16 luglio 3-4 posto ore 21.00

17 luglio 1-2 posto ore 0.30