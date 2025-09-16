Pallavolo maschile, a che ora e dove vedere Italia-Belgio

È già la gara che deciderà le sorti del girone F: Italia-Belgio di pallavolo maschile vale l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale in corso a Manila e il primato nel girone in attesa della terza e ultima gara di giovedì. Nel palazzetto della Smart Araneta Coliseum di Quezon City (Filippine), gli azzurri si ritroveranno di fronte un avversario molto forte che nella gara d'apertura ha schiantato 3-0 l'Ucraina. Gli azzurri arrivano, anch'essi, dalla netta vittoria contro l'Algeria (3-0).

Le parole di Balaso

Alla vigilia del match ha detto la sua Fabio Balaso, tra i veterani del gruppo di coach De Giorgi, che ha ripercorso la gara contro l'Algeria. " Non è stata una bellissima partita, non è stata entusiasmante, ma siamo riusciti a portarla a casa con un 3-0 importante per la classifica ", ha dichiarato da Manila spiegando cosa non è andato per il meglio. "Forse eravamo un po' tesi, potevamo fare meglio soprattutto nella fase di cambio palla - l'analisi del libero della Lube -. Eravamo consapevoli che non ci fosse molto ritmo in campo. Loro a volte commettevano degli errori, mentre in altre riuscivano ad andare forte in battuta. Però mi è piaciuto l'atteggiamento nel secondo set, quando abbiamo ribaltato una situazione di difficoltà che poi ci ha definitivamente sbloccato ".

L'Italia parte favorita

Con tutti i debiti scongiuri del caso, i bookmakers vedono la Nazionale italiana di pallavolo favorita sul Belgio allenato da Emanuele Zanini: le due nazionali si sono già affrontate 11 volte in passato con gli azzurri che hanno vinto 7 partite su 11. L'ultima volta si sono affrontate ai Campionati europei del 2023 con un secco 3-0 per l'Italia (25-17, 25-18, 25-15).

Nel ranking mondiale la differenza c'è: gli azzurri sono secondi, i belgi al 17esimo posto ma questo non significa che la gara sia già segnata.

Quando e dove vedere la gara

Gli appassionati dell'Italvolley maschile vedranno il match in tv in diretta, alle ore 15.30, su Rai 2 ma anche in streaming su Dazn, VolleyballWorld Tt (per gli abbonati) e su RaiPlay.