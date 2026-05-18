Da Paltrinieri a Nibali fino alla Federazione medico sportiva italiana: ecco i nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport

Il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, il triplista Andy Diaz, l’ex campione di ciclismo e due volte vincitore del Giro d’Italia Vincenzo Nibali, il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri e la Federazione medico sportiva italiana guidata da Maurizio Casasco sono stati nominati dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport. La premiazione alla Farnesina per la terza Edizione del progetto «Sport e Innovazione Made in Italy». L’iniziativa promossa da Sport e Salute e ICE-Agenzia con il coinvolgimento di tre Federazioni italiane: Fitp (tennis e padel), Fin (nuoto) e Fidal (atletica leggera). Il progetto mira a valorizzare il ruolo dello sport come leva di innovazione e di promozione del Sistema Paese.

L’obiettivo è promuovere l’eccellenza, l’innovazione e la qualità dell’industria sportiva italiana, sfruttando la visibilità di grandi eventi sportivi quali gli Internazionali BNL d’Italia di tennis, l’Italy Major Premier Padel, il Golden Gala di atletica leggera e il Trofeo Internazionale Sette Colli di nuoto.

«Lo sport è uno straordinario strumento di politica estera e uno straordinario motore di sviluppo, innovazione, competitività e crescita economica: il settore sportivo vale 32 miliardi di euro, quasi l’1,5% del Pil - ha detto il ministro Tajani -. Con questo evento concretizziamo il nostro impegno a favore dello sport, da troppo tempo tenuto ai margini. Lo sport è anche uno strumento di dialogo e lavoriamo con la Cina per rafforzare questo settore, ma ci sono anche progetti in corso con l’Africa». Nel rivolgersi agli atleti olimpici presenti all’evento come «portatori di valori» per conto dell’Italia nel mondo, Tajani ha annunciato che la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo che si tiene ogni anno a settembre, «nel 2026 sarà dedicata alla vela e al nuoto».

«Sport e Innovazione Made in Italy» prevede una serie di attività promozionali dedicate al Made in Italy, tra cui l’apposizione di loghi, l’organizzazione di un seminario sull’innovazione nello sport e la realizzazione di contenuti multimediali, con il coinvolgimento di

testimonial sportivi. All’edizione di quest’anno hanno partecipato i presidenti del Coni Buonfiglio, del Cip De Sanctis, della Fitp Binaghi, della Fin Barelli, della Fidal Mei e l’Ad di Sport e Salute Nepi Molineris.