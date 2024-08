Parigi 2024, anche il pentathlon sorride all'Italia: Malan conquista il bronzo

account X @ coni

Una medaglia a sorpresa per l'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 arriva dalla splendida cornice dei giardini dello Chateau de Versailles: Giorgio Malan vince la medaglia di bronzo nel pentathlon moderno.

Il torinese classe 2000, dopo aver chiuso il ranking round di scherma al 18° posto (215) e dopo aver firmato il terzo miglior punteggio overall nelle semifinali (1511), nell’ultimo atto si è reso protagonista di una stupenda scalata, iniziata con il percorso netto (300) nella prova di equitazione. La rimonta è proseguita anche nel bonus round di scherma, nel nuoto e nella decisiva laser run, al termine della quale il vincitore degli European Games di Cracovia 2023 è riuscito a tagliare il traguardo da terzo grazie ad un bottino complessivo di 1536 punti. Punteggio così suddiviso: 300 nell'equitazione, 215 nella scherma, 312 nel nuoto e 709 nel laser run. Meglio di lui solamente l’egiziano Ahmed Elgendy (1555), autore del record mondiale, e il giapponese Taishu Sato (1542). In casa azzurra da segnalare anche l'ottima performance di Matteo Cicinelli (quinto con 1527). Fatali per lui gli errori nell'ultima sessione di tiro, altrimenti si sarebbe giocato il podio col compagno di squadra e il messicano Hernandez (quarto).

Per il nostro Paese si tratta della quinta medaglia a cinque cerchi di sempre a livello individuale, la prima dall’argento di Carlo Massullo ottenuto trentasei anni fa nell’edizione di Seoul. Salgono a tre le medaglie di giornata per l'Italia, dopo le Farfalle nella ginnastica ritmica e l'argento di Viviani-Consonni nel ciclismo su pista.

Il bronzo di Malan è la medaglia numero 39 della spedizione olimpica azzurra a queste Olimpiadi. Considerando quella che sicuramente sarà centrata sicuramente dalla pallavolo femminile in finale, è stato già pareggiato il totale di 40 raggiunto negli scorsi Giochi di Tokyo.