Parigi 2024, arriva la decima medaglia azzurra: Paltrinieri è bronzo negli 800 stile libero

Ascolta ora 00:00 00:00

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'azzurro alza i giri del motore gradualmente e inizia la progressione a metà gara, ma quando sembrava inarrestabile e lanciato verso la medaglia d'oro, arriva la rimonta dalle retrovie che lo fa scivolare sul gradino più basso del podio (7'39''38). All'ultima virata, quella dei 750, SuperGreg aveva ancora un vantaggio di un decimo poi lo sprint negli ultimi 50 metri vale il titolo con record olimpico all'irlandese Daniel Wiffen (7'38"19). Argento per l'americano Bobby Finke (7'38"75), mentre è solo settimo l'altro azzurro Luca De Tullio (7'46"16). Quarta medaglia olimpica per Paltrinieri, la seconda negli 800 stile libero dopo l'argento conquistato a Tokyo 2020. Un risultato che gli consente il primo nuotatore italiano di sempre ad andare nel podio per tre Olimpiadi consecutive.

"Sì, oggi strategia nuova. In genere ero quello che apriva più veloce ma con questi competitor non posso farlo più più. Una gara nuova per me: mi sono frenato all'inizio. Sono contento della medaglia". Sono le prime parole di Paltrinieri, ai microfoni di RaiSport, dopo la conquista della medaglia. "Grandi complimenti per Gregorio. Io sono bravo fa i mortali ma questi sono immortali. Devo ancora imparare. Sono felice comunque di questa finale" , ha detto invece l'altro azzurro Luca De Tullio.

Le imprese di Paltrinieri ai Giochi

Alla quarta Olimpiade in carriera, Paltrinieri aveva già raggiunto il traguardo più ambizioso ai Giochi di Rio 2016: la medaglia d'oro nei 1500 stile libero. Poi la svolta con la decisione di iniziare a lavorare parallelamente anche sul fondo. Si presenta all'appuntamento di Tokyo 2020, tuttavia, in precarie condizioni fisiche per via della mononucleosi da poco superata.

Riesce in ogni caso a mettere a conquistare l’argento negli 800 stile libero e il bronzo nella 10 km, diventando terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina che in acque libere. Con Massimiliano Rosolino è l'unico nuotatore azzurro a detenere una medaglia olimpica per ciascun metallo (oro, argento, bronzo).