Dopo grandi trionfi, qualche delusione e bellissime emozioni si chiudono i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La cerimonia di chiusura si svolgerà allo Stade de France e sarà strutturata in tre fasi: omaggio agli atleti e ai volontari, discorsi delle autorità, passaggio di consegne ai Giochi paralimpici ma soprattutto a Los Angeles 2028, con le due sindache Anne Hidalgo (Parigi) e Karen Bass (Los Angeles). A curare il tutto sarà ancora Thomas Jolly, molto criticato dopo la cerimonia d'apertura. Il regista ha lasciato trapelare che lo spettacolo si chiamerà "Records" e racconterà "un futuro distopico nel quale i Giochi sono scomparsi e qualcuno decide di organizzarli di nuovo, come è successo in passato con Pierre De Coubertin". I portabandiera italiani saranno il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la spadista Rossella Fiamingo, fidanzati da Tokyo 2020. La cerimonia di chiusura verrà trasmessa in diretta televisiva, in chiaro su Rai 2 e anche su Eurosport, canale disponibile per chi ha un abbonamento Sky e DAZN. Opzione in streaming su RaiPlay oppure anche su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

La diretta

La cerimonia inizia fuori dallo stadio, con un'esibizione musicale: viene cantata "Sous le ciel de Paris" di Edith Piaf

Il Presidente Emmanuel Macron ha preso posto allo Stade de France: è tutto pronto per

l'inizio della cerimonia di chiusura. Lo stadio olimpico di Parigi è stato trasformato in un enorme palcoscenico, la pista di atletica e le pedane sono state "ricoperte". Oltre 70.000 spettatori presenti allo Stade de France