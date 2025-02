Paura per Sofia Goggia, caduta a 120 km/h nella prova di discesa. Come sta la sciatrice azzurra

Ascolta ora 00:00 00:00

Sofia Goggia può tirare un sospiro di sollievo. L'ultima prova di discesa dei Mondiali si è chiusa con un grosso brivido per la campionessa bergamasca che è caduta, scivolando per una decina di metri, dopo un salto nella parte finale della pista di Saalbach. L'azzurra fatto alzare tanta neve, ma dopo aver preso una botta sul fianco si è rialzata, ha continuato nel suo percorso, ha saggiato le sue condizioni ed ha continuato fino al traguardo. L'atterraggio è stato sbagliato e la caduta è stata inevitabile.

Tanta paura, ma nulla più come lei stessa ha spiegato a caldo: "Sto bene, ma non è bello cadere a 120 km\h. Sono atterrata e sono riuscita a mettermi sul fianco. È una discesa in cui non sono mai riuscita a esprimere il meglio, ero sempre dietro anche nella parte alta e questo punto ci andrò senza pressioni, continuando a studiare al video. Ho rischiato su quel salto, ho saltato storta e mi è andata bene che non sia successo nulla di grave. Non avevo gli sci piatti e sono saltata storta. Mi dispiace. È andata bene che non sia successo qualcosa di grave".

Ci ha fatti spaventare, ma per fortuna sta bene



Nella 3ª prova cronometrata di Saalbach, ad un solo giorno dalla gara, Sofia Goggia cade su un salto in prova e scivola per diversi metri. Per fortuna però l’azzurra sta bene: si rialza e raggiunge il traguardo #Saalbach2025 pic.twitter.com/lthN1ZJF7y — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 7, 2025

Per fortuna solo un brutto spavento per Sofia Goggia, a poche ore dalla discesa libera, l'appuntamento più atteso della stagione, in programma nella mattinata di sabato 8 febbraio. La 32enne di Astino (Bergamo) si è classificata al quarto posto nel Super G, una beffa per l'azzurra, che ora proverà a rifarsi nella discesa libera, la sua specialità. I Mondiali sono un grande obiettivo della campionessa bergamasca, che ha un palmares straordinario ma in questa competizione non è mai riuscita a vincere la medaglia d'oro – al suo attivo ha una medaglia d'argento e una di bronzo.

Nella terza prova la più veloce è stata Ester Ledecka con un vantaggio di 22 centesimi sull'austriaca Puchner, una delle favorita. Quarta Federica Brignone dietro alla tedesca Aicher.

"Vediamo se esce qualcosa di buono".

"Ero appena scesa, ho sentito tensione nel gruppo, non è mai bello vedere le cadute. L'importante è che stia bene".

Federica dopo l'argento conquistato nel superG è al massimo della fiducia:L'incidente di Sofia?