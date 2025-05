Piazza di Siena: ecco gli azzurri di Coppa per le Nazioni Intesa Sanpaolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla Casina dell’Orologio a Piazza di Siena il selezionatore azzurro Marco Porro ha presentato il team azzurro che porterà il Tricolore in Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 23: Giulia Martinengo Marquet, Paolo Paini, Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei.

Presenti, insieme ai vertici FISE, il Presidente Marco Di Paola, il Segretario Generale Simone Perillo e il Direttore Sportivo Francesco Girardi, anche Arnaldo Bologni e Davide Vitale, rispettivamente il più 'grande' e il più 'piccolo' del concorso e i due 'Luca' romani Coata e Marziani.

«Giulia è un’amazzone fortissima, una delle migliori a livello mondiale. Paolo è il campione italiano in carica con un cavallo eccellente che speriamo riesca ad esprimersi ai livelli che gli sono propri. Anche Emanuele è un cavaliere di qualità indiscutibile, davvero uno dei più forti... E poi c’è Giacomo: solo 22 anni è già alla sua seconda convocazione in Coppa a Piazza di Siena. Ha talento da vendere», questa la presentazione che il selezionatore azzurro ha voluto riservare ai ‘suoi’. Un vero carburante propulsivo per un concorso dove tutti saranno concentrati per dare il meglio.

Prima volta allo CSIO Roma- Master d’Inzeo per Marco Bergomi che dal ruolo di chef d’equipe di tante compagini giovanili passa quest’anno ai senior. «Sono onorato ed emozionato – ha dichiarato –. Con i senior è tutta un’altra cosa: sono dei professionisti super organizzati e il mio compito, in questo caso, sarà tutelare sulla loro concentrazione».

E poi i cavalieri. «Essere a Piazza di Siena è un grande onore e motivo di grande soddisfazione. Sono qui con due cavalli, Olivia Vls e Marbella du Chabli che sarà anche quest’anno la mia scelta per la Coppa», così Giacomo Casadei. «È la mia 14ª partecipazione a Piazza di Siena e quest’anno rientro in Coppa con un cavallo nuovo, Chalou’s Love PS, un grigio di 13 anni che si presenta a Roma davvero in forma», le parole di Emanuele Gaudiano.

«Casal Dorato è un cavallo eccezionale. Con un carattere particolare ma davvero un buon soldato - ha commentato l’emiliano Paolo Paini interrogato riguardo al proprio compagno di gara che dopo la vittoria al Campionato d’Italia si è messo in grande evidenza -. Venerdì cercheremo con tutte le nostre forze di replicare l’ottima performance della nostra prima Coppa delle Nazioni insieme a Rabat». Infine Giulia Martinengo Marquet.

«Quest’anno ho scelto, seppur a malincuore, di rinunciare ai Campionati d’Italia proprio per dare la possibilità a Delta de l’Isle di arrivare a Roma nella migliore condizione possibile. Si tratta di un cavallo straordinario e sono davvero onorata di poterlo montare. Spero sempre di essere alla sua altezza soprattutto perché per Piazza di Siena abbiamo fatto un bel percorso di avvicinamento».