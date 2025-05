Piazza di Siena, si chiude edizione da record: in 62mila (+10,7%) sulle tribune e fatturato a 4,7 milioni

Uno straordinario bilancio chiude il 92° CSIO di Piazza di Siena, appuntamento che ha superato ogni aspettativa, sia per il bilancio spettatori che per l’impatto mediatico. Dopo l’apertura con il tradizionale concerto serale del mercoledì, da giovedì le tribune dell’Ovale immerso nel verde di Villa Borghese e le aree adiacenti hanno sommato 62mila spettatori, con un incremento del 10,7% rispetto allo scorso anno, quando l’evento si chiuse con un turnover durante le giornate di gara di circa 56mila spettatori. Il fatturato ha raggiunto 4,7 milioni di euro contro i 4,3 dello scorso anno, a dimostrazione del valore economico dell’evento.

Spettacolo sul campo, ma anche fuori. L’evento si conferma punto di riferimento per gli amanti dello sport e non solo, grazie a un mix vincente che alla disciplina sportiva affianca arte, musica e cultura. Piazza di Siena non è una semplice competizione, ma è ormai diventata motore per il turismo, l’economia e la promozione della pratica sportiva.

I numeri parlano chiaro: 600 cavalli in gara, 470 atleti provenienti da 18 Paesi, mentre l’intera area sportiva, tra atleti, staff e tecnici, ha portato a Roma 1.700 persone accreditate, in rappresentanza di 31 Paesi e di 5 continenti. La macchina organizzativa – contando i componenti del comitato organizzatore, corporate, servizio, sponsor, stampa e volontari – ha potuto contare sul lavoro di 1.315 uomini e donne. Impressionante anche la risonanza mediatica: a fronte dei 1.059 articoli – web, tv, radio e carta stampata – pubblicati sull’evento nell’edizione 2024, già alla mattina di domenica si è arrivati a 1.267, con una giornata di gara ancora da disputare. La copertura tv Rai, ancora una volta di altissima qualità, ha garantito ben 22 ore di diretta e 3 di sintesi, per un totale di 25 ore di contenuti, senza contare le repliche.

Sui canali social ufficiali di Piazza di Siena (il bilancio è aggiornato a sabato 24 maggio), +78.000 fan e followers su Facebook, Instagram, TikTok, con 5 milioni di Impressions, +250.000 Engagements e +300 Contents. E soprattutto, 4 milioni di visualizzazioni. Una comunicazione capace non solo di valorizzare l’evento, ma anche di ispirare le nuove generazioni, promuovendo lo sport, il legame con il cavallo e uno stile di vita sano.

Con la conclusione del Concorso, Piazza di Siena ritorna alla città: uno spazio aperto a tutti – cittadini, studenti, famiglie e turisti – dove praticare sport, disegnare, leggere o semplicemente sdraiarsi sull’erba e lasciarsi ispirare dall’energia di uno dei luoghi più belli di Roma. Un’energia che, solo due giorni fa, ha trovato la sua perfetta rappresentazione nell’attesissimo passaggio delle Frecce Tricolori, che hanno già indicato simbolicamente la via verso la prossima edizione.

«Organizzare eventi sportivi all’interno di beni ambientali e monumentali, rispettandoli, è un grande insegnamento per tutti noi». Lo ha detto Marco di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. «Siamo orgogliosi di questa location – ha proseguito Di Paola –. Per noi è un campo sportivo ma è anche una villa che i romani ci concedono di utilizzare: noi restituiamo uno spettacolo gratuito di altissimo livello. La FISE e Sport e Salute vogliono fare sport ma anche restituire qualcosa alla nostra città: oggi abbiamo ultimato il restauro della Fontana dei Pupazzi di Villa Borghese, che segue il completamento di altre opere come la Fontana dei Leoni, la Valle dei Platani, come l’aver restaurato l’Ovale di Piazza di Siena».

E nell’Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato da FISE e The Chukker Company, trionfo di Fope ai rigori: Mattia Orsi, Goffredo Cutinelli Rendina, Oscar Mancini hanno battuto Harpa/HPE/Veeam con Fabrizio Facello, Therence Cusmano e Pedro Soria. Una serata straordinaria, quella vissuta al Galoppatoio di Villa Borghese, con il tutto esaurito - diventato ormai una piacevole abitudine - sulle tribune e una hospitality a bordocampo che ha fatto registrare un +50% di presenze rispetto alla scorsa edizione. Neanche il tempo di mettersi alle spalle la tappa di Piazza di Siena, che Italia Polo Challenge (circuito che nel 2025 aveva iniziato il suo 'giro d'Italia' dalle nevi di Courmayeur) rivolge subito lo sguardo alla tappa estiva, in programma come di consueto in Sardegna, dal 17 al 20 luglio presso il campo sportivo di Abbiadori e nel meraviglioso scenario della Costa Smeralda.

«Che partecipazione unica, è stato uno spettacolo». Alessandro Onorato, assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale celebra la bellezza del 92° CSIO Roma – Master d’Inzeo.

«Piazza di Siena si conferma un grande evento sportivo, ma anche un enorme successo tra la gente. Questa edizione è stata una festa popolare con oltre 62 mila persone che hanno seguito con passione le gare dalle tribune di Villa Borghese, un record assoluto».