Pisa, Siracusa e Milano: tradizione e novità a cavallo

Se l’ippodromo toscano è da sempre punto cardinale del galoppo italiano, quello siciliano sta entrando di diritto nell’élite con le sue performance. A confermarlo non siamo noi bensì l'ultima classifica appena stilata dal Ministero. Domenica a Pisa, lunedì a Siracusa, tutti i cavalli in attività più forti della penisola si sfideranno in un programma di altissimo livello.

A Pisa il "56° Criterium", il "Premio Andred", il "Premio Rosenberg" e la decima edizione del "Premio Tower of Pisa" riservato al cavallo di razza purosangue arabo.

A Siracusa il "Premio Francesco Faraci", "Gran Premio Unire" ed il "Criterium dell’Immacolata".

I due programmi si compongono di sette corse. A Pisa si partirà alle ore 13.05, mentre a Siracusa la partenza della prima corsa è fissata per le 15,15.

A Milano invece, l’Ippodromo Snai San Siro si prepara ad una due giorni segnata da una gran bella novità: domenica 7 dicembre nell’impianto si terrà la prima corsa sul nuovo tracciato della pista circolare galoppo, rigenerato in sabbia, un’infrastruttura pensata per ospitare le corse in ogni periodo dell’anno con un fondo che permetterà di correre con ogni condizione atmosferica. Questo nuovo intervento si inserisce nel più ampio processo di trasformazione che negli ultimi anni ha ridisegnato il volto dell’Ippodromo Snai San Siro. Un applauso al management che mantiene saldamente la leadership per gli ippodromi italiani.

La pista in sabbia (f.te Ippodromo Snai San Siro)

Prima però di provare ad analizzare le corse più importanti in calendario, consentitemi di omaggiare Calandagan (foto di copertina), il castrone dell'Aga Khan a Tokyo, nella Japan Cup, (la corsa classificatasi al primo posto nella classifica mondiale del 2024 e che probabilmente bisserà per il 2025) ha dimostrato di essere un super fuoriclasse e si merita il titolo di "più forte al mondo per l'anno 2025". E se questa è una bellissima notizia per tutto il movimento globale del galoppo, ahimè per noi è la definitiva retrocessione poiché i nostri beniamini sono molto lontani da tal livello… per capire ciò basta riparametrare il tempo della corsa con il tempo dei nostri migliori indigeni e si scopre che siamo letteralmente 100 metri indietro rispetto ai primi della classe. Risalire la china è molto difficile e non c’è più tempo da perdere e allora è chiaro che la buona volontà di alcuni proprietari non può più bastare, il Ministero sta provando a ingranare la marcia alta ma è sotto gli occhi di tutti che non è oro tutto quello che luccica. Noi continuiamo a investire in cultura e ricerca per dare il nostro contribuito alla causa, gli altri si impegnino a fare altrettanto nei rispettivi ruoli.

Le corse più importanti tra il 7 ed 8 dicembre

a Pisa

I migliori purosangue arabi si sfidano nella tradizionale Listed a loro dedicata arrivata alla decima edizione. Corsa aperta a tante soluzioni, noi confidiamo nel bis di Fior di Loto. Attenzione però agli stranieri ed Altajani VDC.

La corsa ha sempre regalato emozioni ed anche questa edizione promette scintille. Otto al via con la femmina Monte vista che ha vinto la maiden letteralmente passeggiando. Non sarà la favorita perchè quel ruolo è di Antico moro, secondo del Premio Berardelli. Un filino sotto ma molto agguerriti gli alfieri di Stefano Botti (Atlanta hawk e Steller's sea).

Handicap di classe A riservato alle femmine, l'anno scorso vinse Tatooine che ci riprova...la detentrice del titolo è la giusta favorita ma dovrà vedersela con ben 16 avversarie. Valuta Straniera è pronta per dare il la alla sua carriera, Love tonight dall'alto della sua classe potrebbe mettere la ciliegina sulla torta di un'annata da incorniciare. Attenzione anche ad Orvieto.

Il miglio che tutti gli anni regala spettacolo...questa edizione ha raccolto 16 ottimi purosangue e nessuno parte battuto. Salah al Din punta ad un leggendario tris dopo le vittorie del 2023 e 2024...a dargli filo da torcere sicuramente Royal Status, Lost president e Cleone jet. Tra i pesini scegliamo Il Frantoio.

a Siracusa

14 al via, con il numero 1 Lope spirit favorito d'obbligo dall'alto delle sue tre vittorie consecutive, ce la farà con 60 chili in sella ha portare a casa il bottino pieno? In alternativa il Parrado show, Dottor Misagu e Playa Antigua

Per correre il Premio più prestigioso di Sicilia è sceso dalla Toscana anche Budrio, gli avversari non mancano da Fly by fly che corre con una nuova giubba. Kwara e Cime tempestose rimangono i cavalli da battere.

Il miglio allungato a cui è assegnata la corsa TQQ di giornata risulta essere un vero rompicapo, Endo Botti schiera

per tentare il colpaccio in terra siciliana, alternative valide sono

Un bellissimo week-end di sport e spettacolo.