A Roma Capannelle Tempesti non delude e fa sognare

Tra conferme e sorprese, ecco i risultati delle corse più importanti della giornata.

A Roma Capannelle

Condizionata “Premio Brigadier Gerard” - Vince con estrema facilità Enigma dei Grif, secondo è un ottimo Goldeneas, terzo un positivo Certaldo, quarto The Blades, quinto Le bagarre. Quote: Vincente € 2,33; Piazzati € 1,28, € 1,19, € 2,03; Accoppiata € 4,62; Trio € 59,19. Prestazione eccelsa del vincitore che corre in testa, allunga e stacca… la prima prova di selezione verso il Deby Italiano” è sua. Tempo della corsa: 2m 00’ 50”

Listed Race “Premio Natale di Roma” - Vince Bahja del Sol, secondo Win the best, terzo Tiaspettofuori, quarto Breughel, quinto Aggenstein. Quote: Vincente € 2,88; Piazzati € 1,55, € 2,07, Accoppiata € 5,03; Trio € 70,79. Bahja del Sol vince e convince, con una corsa di testa e nel mezzo alla pista senza riferimenti e appoggi. Win the Best fa valere la forma rodata e si piazza secondo, poi il Tiaspettofuori che non ti aspetti. Breughel fa un buon rientro. Tempo della corsa: 1m 36’ 00

Condizionata Premio “Sansoni” - Vince Incantatrice, seconda Deadline, terza White Lips, quarta Aristovic, quinta Happiness Therapy. Quote: Vincente € 7.02; Piazzati € 2,43, € 2,35; Accoppiata € 13,09; Trio € 90,35. Uno scatto micidiale ai 200 metri finali e Incantatrice incanta gli spettatori di Capannelle, buono il finale di Deadline, White Lips finisce terza con qualche rammarico; se Dario Di Tocco avesse aspettato 50 metri a richiedere il massimo sforzo alla cavalla, forse il finish di Incantatrice non sarebbe bastato. Tempo della corsa: 1m36’50”.

Listed Race Premio “Circo Massimo” - Vince Tempesti (nella foto) secondo Frozen Day, terzo Prince Appeal, quarto Bridge Jazzarat, quinto Frozen Juke. Ritirati: Devolvido. Quote: Vincente € 1,37; Piazzati € 1,03, € 3,64 , € 6,48; Accoppiata € 2,92; Trio€ 28,19. Tempesti doveva essere, Tempesti è stato. Come sua attitudine ai 500 metri finali è andato in progressione e ai 200 ha sferrato l’attacco decisivo. Vince con una lunghezza abbondante, un buon rientro, molto incoraggiante per il futuro prossimo. Tempo della corsa: 2m 01’80”

A Pisa San Rossore

Handicap limitato Premio “Filippo Mazzei” - Vince Allison, secondo Love Shots, terzo Shikami, quarto Storm Shelter, quinto Delightful. Quote: Vincente € 7,25 ; Piazzati € 1,99, € 1,68, € 1,54; Accoppiata € 17,25; Trio € 229,28. Cinque cavalli in due lunghezze, bravissima Sara Del Fabbro a rimanere vicino allo steccato, mossa alla Cristian Demuro che gli vale una vittoria importante. Tempo della corsa: 1m 43’60”