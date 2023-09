Al via la Ryder Cup 2023, il torneo di golf più prestigioso del mondo

Sale la febbre per la Ryder Cup 2023, anche se mancano ancora due giorni all'inizio della 44ª sfida tra il Team Europe e il Team Usa, che per la prima volta nella sua storia svolgerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre.

Un evento lungamente atteso dato che l'assegnazione è stata nel dicembre 2015. La sfida tra il gotha del green europeo e quello americano attirerà almeno 250mila spettatori da tutto il mondo (arriveranno appassionati da 85 differenti nazioni, con richieste di biglietti pervenute da 140 Paesi), con un indotto che sfiora il miliardo di euro tra alberghi sold out da mesi e biglietti spariti da due anni. Ed un impegno infrastrutturale importante, con l'allargamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza di via Tiburtina.

È stata la prima giornata con il pubblico ed è bastato che i giocatori delle due squadre scendessero in campo per gli allenamenti a innescare l'entusiasmo e a sollecitare il tifo, che salirà inevitabilmente di tono durante il match. Giornata intensa con gli staff delle due formazioni intenti a studiare le possibili soluzioni da adottare, con le interviste dei protagonisti e con l'inizio della Junior Ryder Cup. Quella di mercoledì 27 settembre sarà una giornata intensa, con l'atteso All Star Match, con i due Team che alle 18,30 saranno a Piazza di Spagna per le foto ufficiali sulla Scalinata di Trinità dei Monti, poi la Cena di Gala in un luogo unico: le Terme di Caracalla.

Cos'è la Ryder Cup

È la più importante e prestigiosa manifestazione di golf al mondo. Giocata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1927, prende il nome dall’ uomo di affari inglese Samuel Ryder, che fece dono del trofeo. Il torneo non prevede montepremi: si gioca solo per la gloria, in palio ci sono esclusivamente la coppa e l’onore della vittoria.

Mette di fronte Stati Uniti ed Europa ed è l’unica manifestazione sportiva nella quale il Vecchio Continente gareggia come squadra. Si gioca ogni due anni alternativamente in una città europea o americana. La squadra europea, che ha tra i vicecapitani due azzurri, i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo, insegue il riscatto dopo la sconfitta netta (19-9) del 2021 in Wisconsin. Mentre la squadra americana sogna un'impresa che, Oltreoceano, manca da 30 anni.

Tre giorni di gare, 28 incontri per una sfida all'ultima buca. È la terza volta che l'Europa continentale ospita la Ryder Cup, dopo la Spagna nel 1997 e la Francia nel 2018. Il percorso potrà ospitare fino a 50mila persone al giorno, mentre le tribuna della buca 1 ha una capienza di 4.800 persone. Inutile però cercare un biglietto all'ultimo momento: sono già andati venduti tutti nelle prime 36 ore in cui sono stati messi a disposizione. Oltre settemila saranno le persone che lavoreranno all'evento di cui 1.600 volontari, mentre hanno raggiunto quota 39 i broadcaster coinvolti.

Il programma

Si parte alle 16 di giovedì 28 settembre con la cerimonia di apertura, condotta da Melissa Satta che darà il via alla tre giorni di sfide tra la squadra europea, guidata da Luke Donald, e il team americano del capitano Zach Johnson. Venerdì e sabato, prima partita alle 7.30 (con apertura straordinaria della metro B alle 4.30 del mattino). Domenica la terza giornata con 12 match singoli a partire dalle 11.30.

Poi, tanti eventi collaterali caratterizzeranno la settimana della Ryder Cup, dalla cena di gala nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla alla Junior Ryder Cup in programma a Sutri per poi concludersi giovedì il giro finale al Marco Simone. Attesa per l'All Star Match di mercoledì che vedrà tra i protagonisti campioni dello sport, da Novak Djokovic a Carlos Sainz, da Gareth Bale a Andriy Shevchenko. E al celebrity match parteciperanno, tra gli altri, due golfisti paralimpici: l'azzurro Tommaso Perrino e l'inglese Kipp Popert, per un appuntamento all'insegna anche dell'inclusione sociale. In Italia, la Ryder sarà trasmessa in diretta da Sky e Rai.