Il salto di Furlani vale l'oro al Mondiale di Nanchino

Nanchino regala una bella medaglia d'oro agli atleti azzurri impegnati nei Mondiali di atletica indoor. La vince Mattia Furlani nel salto in lungo con un salto di 8,30 metri, dopo una gara molto combattuta. L'argento va al giamaicano Wayne Pinnock (8,29), bronzo all'australiano Liam Adcock (8,28). Tre atleti sul podio divisi da appena due centimetri.

Davanti a tutti c'è Furlani, ventenne di Rieti, che piazza il salto decisivo al secondo turno e sale sul gradino più alto del podio, dopo la splendida serie di medaglie conquistate fino ad ora: bronzo olimpico, argento mondiale indoor e argento europeo nella scorsa stagione, argento europeo indoor due settimane fa. È il primo italiano di sempre a conquistare l'oro mondiale nel lungo maschile, dopo i tre titoli di Fiona May al femminile.

"Ci credo perché l'ho sognato e desiderato, dopo Appeldorn sono rimasto concentrato e ci ho creduto fino alla fine di poter competere con i top del mondo e ce l'ho fatta". Furlani commenta così ai microfoni di Sky Sport la medaglia appena conquistata. "Ogni tanto il 'Fattore C' incombe anche su di me, questo è lo sport, potevo fare meglio e devo fare di meglio ma comunque sono contento per un'ottima gara", ha detto l'azzurro facendo riferimento al solo centimetro che lo divide dal giamaicano Pinnock.

"È stata un'ottima gara, interpretata bene, ma posso fare ancora meglio soprattutto nella rincorsa. Per me è qualcosa di fuori dal normale è un onore, ma ci sono ancora tante tappe. E ora dobbiamo continuare così. Andiamo ancora per sognare, con la stessa tenacia e cattiveria perché si può fare di meglio".