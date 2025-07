Settebello affonda Greg&C. stellari

Disfatta Settebello. Dopo il Setterosa, eliminata anche la Nazionale maschile di pallanuoto, che ai Mondiali di Singapore è uscita ai quarti di finale così come era accaduto un anno fa all'Olimpiade. Ma se a Parigi c'era stato un furto nel match con gli ungheresi, stavolta il ko contro la Grecia per 17-11 è meritato anche se di mezzo c'è sempre il Var. Sì, perché gli arbitri hanno riguardato le immagini subacquee e si sono accorti della sciagurata ginocchiata al volto di Matteo Iocchi Gratta all'ellenico Argyropoulos costata l'espulsione per gioco violento e un rigore per gli avversari, ma soprattutto 4 minuti di inferiorità per i nostri. Il Settebello si è ritrovato da 1-3 a 1-6 e la partita ha preso la direzione della Grecia. «Loro hanno fatto la partita perfetta. Chiediamo scusa, perché volevamo cominciare il nuovo ciclo in modo diverso», ha detto il ct Campagna.

Si è concluso con il sesto argento per l'Italia il Mondiale del nuoto di fondo. La staffetta composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri ha chiuso alle spalle della Germania di Wellbrock, con quest'ultimo che ha fatto poker di ori.

«C'è crisi d'argento a Sentosa, ce lo siamo preso tutto noi - scherza Greg -. Ho perso lo scontro diretto di medaglie con la Taddeucci, lei è il simbolo del campionato. Peccato per l'infortunio al dito e per la vasca». L'Italia ha vinto il trofeo per nazioni davanti ai tedeschi.