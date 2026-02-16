Sinner riparte da Doha: chi è Machac e dove vedere la gara

Smaltita ormai da giorni l’amarezza per la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, Jannik Sinner ricomincia la “caccia” a Carlos Alcaraz dall’Atp 500 di Doha al via lunedì 16 febbraio. L’altoatesino numero due del mondo affronta al primo turno il tennista ceco Tomas Machac, attuale numero 31 del ranking Atp.

Chi è Machac

Il 25enne avversario di Jannik è entrato nella Top 100 nel 2022 e raggiungo il 20esimo posto, il suo best ranking, nel marzo 2025 dopo aver conquistato il primo titolo dell'Atp Tour ad Acapulco, diventando il primo giocatore ceco nella Top 20 dai tempi di Berdych nel 2018. La sua prima finale dell'Atp Tour è arrivata a Ginevra 2024 con la doppia vittoria contro Djokovic e Alcaraz accedendo alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. ll suo colpo preferito è il tweener, la superficie che preferisce è il cemento anche se il torneo preferito è Wimbledon.

I precedenti

Sinner e Machac si sono affrontati due volte con due vittorie di Jannik: la prima nel 2024 ai quarti di finale dell’Atp di Miami quando l’altoatesino si è imposto in due set (6-4, 6-2) e la seconda volta in semifinale all’Atp 1000 di Shangai, sempre nel 2024, con la vittoria di Sinner 6-4, 7-5.

Poco prima dell’incontro, ai microfoni di SkySport l’azzurro ha parlato della sconfitta agli Australian Open contro Djokovic. “È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. Non sempre va come si spera, è lo sport. Io sto cambiando dettagli in campo, ci vuole un po' di tempo a perfezionarli. A volte perdere è normale, ci sta. Sono un ragazzo di 24 anni, voglio solo giocare un buon tennis in qualsiasi occasione.

Visto quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, è normale l'attenzione su me e Carlos”.

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati di tennis potranno vedere Sinner-Machac non prima delle ore 17.30 di lunedì 16 febbraio: i diritti tv li detiene SkySport, in streaming sarà possibile vedere la gara su Now Tv.