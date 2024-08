Sorpresa ai 5000 metri: Battocletti è bronzo e record italiano dopo la squalifica della kenyana

Ascolta ora 00:00 00:00

Nadia Battocletti guarda i monitor e non si dà pace: la giuria sta valutando il colpo ostruttivo di Faith Kipyegon all’atleta etiope Tsegay, proprio ad un soffio al fotofinish. Questo, per la ventiquattrenne trentina con già il nuovo primato nazionale sotto braccio, un eccezionale 14:31.64, significherebbe una cosa soltanto: medaglia di bronzo. Ci vorrà del tempo per l'ufficialità che seguirà i ricorsi (e la conseguente conferma del terzo posto all’atleta azzurra). Quel che è chiaro, nel frattempo, è senz’altro l’oro eccezionale di Chebet a 14:28.56, e - comunque vada - il percorso meraviglioso di Battocletti. L’altra atleta in bilico è quella in divisa oranje, Hassan, che potrebbe, a questo punto, conquistare l'argento. Adesso, si attende l'esito dei ricorsi in corso.

La gara

Nadia Battocletti parte col volto solcato dalla concentrazione: il percorso europeo è suo, ma le Olimpiadi sono tutt’altra fatica e, stavolta, la ventiquattrenne delle Fiamme Azzurre sa di trovarsi davanti dei veri e propri monumenti al femminile del mezzofondo. Alla partenza, la trentina si posiziona col gruppetto di testa, del quale il Kenya con Chebet tiene il passo, affiancata dalle compagne Kipkemboi e Kipyegon. Ai primi 1000 metri il ritmo non è ancora velocissimo o particolarmente sostenuto: così, mentre la norvegese Grovdal scavalca tutte, Battocletti si accoda in seconda posizione, scavalcando il gruppo kenyano e le etiopi Tsegay e Taye, separate dalle due statunitensi Cranny e Schweizer. La vera gara comincia dopo il terzo chilometro e 9:35 sul cronomento: Taye e Tsegay si portano al timone, seguono Chebet e le compagne kenyane; poi Battocletti, Eisa, Cranny e Hassan con Schweizer. A due giri dalla fine, Tsegay pare ingranare la marcia giusta; le americane perdono contatto, mentre Kipyegon – ad un secondo, tra l'altro, dal far inciampare la compagna di squadra - sbraccia e cerca di farsi largo, perché il gruppo di testa si stringe.

Il finale è al cardiopalma: le kenyane scappano, mentre l’olandese Hassan tenta la rincorsa ma Battocletti tiene in sesta posizione. La tenuta della campionessa europea è eccezionale, tanto che, alla fine, le etiopi scompaiono e scivolano in scia all'azzurra che vede Hassan e, per un attimo, ci crede - l'olandese è troppo lontana, però, mentre Chebet taglia il traguardo in 14:28.56, seguita dalla connazionale Kipyegon. Un (apparente) quarto posto più dolce che amaro, nonostante tutto: perché Battocletti conduce una gara all'insegna dell'eccellenza, col tempo miracoloso di 14:31.64 che è nuovo primato nazionale.

Un sorriso all'improvviso

Lo sguardo al monitor, che è quasi uno sguardo al cielo, di Nadia Battocletti, minuti dopo l’arrivo ufficiale e la consapevolezza di portarsi a casa, comunque vada, un nuovo primato nazionale è quello della consapevolezza: d’essere, ancora, una delle migliori. Poi, la giuria squalifica Kipyegon, per il colpo ostruttivo a Tsegay che blocca in maniera piuttosto evidente l’avanzata dell’etiope, in un momento topico della gara, e qui si apre lo scenario più inatteso. Questo, per Nadia, che guarda il cielo, significherebbe una cosa soltano: medaglia di bronzo.





SQUALIFICATA FAITH KIPYEGON - Assegnato a Nadia Battocletti il bronzo dei 5000 alle Olimpiadi di Parigi: record italiano 14:31.64



Ph. Grana/FIDAL#atleticaitaliana #Paris2024

Quando arriva a bordo pista e riprende fiato, Battocletti ha l'aria di chi non sa come e per cosa gioire di più: " Per ora mi tengo il quarto posto ", il sorriso è a metà " perché bisogna aspettare i ricorsi ". " Sono felice per la mia gara, per come ho corso, per come mi sono buttata ", aggiunge l'azzurra " Vorrei scendere in pista anche nei 10.000 ".

Di felicità sono anche le lacrime che le solcano il viso, poco dopo, quando pare che la giuria non abbia molti dubbi nel farla rientrare a dormire al Villaggio Olimpico con una medaglia - forse non ancora al collo ma quantomeno - in tasca.