Lo sport è protagonista delle feste grazie a Sky

La Casa dello Sport di Sky si prepara alle feste con una programmazione speciale, ricca di eventi live, grandi partite e produzioni originali. Durante il periodo natalizio, su Sky e NOW andranno in onda oltre 350 ore di sport, tra calcio, basket, tennis, motori, sci e molto altro, con una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali.

Grande spazio alle produzioni originali, con 10 nuovi documentari dedicati ai protagonisti dello sport. Tra i titoli principali: 1996, l’anno di Del Piero, Federico Buffa Talks – Storie di Natale, gli speciali su Jannik Sinner, Sofia Goggia, Ronaldo il Fenomeno, Gattuso, il basket jugoslavo di The Lost Dream Team e il mito dello sci di Madonna di Campiglio con 3Tre – Il numero magico dello sci. Le feste saranno accompagnate anche dalla musica di Cesare Cremonini, scelta come colonna sonora dei momenti più importanti dello sport 2025.

Il calcio sarà protagonista assoluto con oltre 170 partite in diretta: Serie A (con il big match Juventus-Roma), Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e le coppe europee (Champions, Europa e Conference League). Spazio anche al calcio femminile, con Supercoppa Italiana e Coppa Italia Women.

Grande attenzione anche al basket, con più di 50 partite tra Serie A, Eurolega, Eurocup e NBA, compreso il tradizionale NBA Christmas Day. Il tennis chiuderà un anno straordinario con le Next Gen ATP Finals e speciali dedicati a Sinner, mentre i motori apriranno il 2026 con la Dakar, di cui Sky è official broadcaster.

Non mancheranno rugby, golf, volley, sci, pattinaggio e gli speciali che ripercorrono i momenti più emozionanti dello sport del 2025.

A gennaio torna anche “Calciomercato – L’Originale”, con Bonan, Di Marzio e Fayna, tra notizie, intrattenimento e una nuova canzone.

Le feste su Sky Sport saranno quindi un mix di grandi eventi, storie, campioni e spettacolo, pensato per accompagnare gli appassionati ogni giorno, senza pause.