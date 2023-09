Subbuteo, l’Italia è campione d’Europa: ecco com’è andata

C'è un'Italia che vince e domina gli Europei di Gibilterra conquistando il primato in varie categorie: è quella del Subbuteo, il popolare gioco da tavola che non passa mai di moda e da generazioni appassioni grandi e piccoli. Il nostro Paese ha dei professionisti che hanno sbaragliato gli avversari grazie alla bravura del commissario tecnico, Marco Lamberti, che allena la Nazionale Open (più importante torneo a squadre). La finalissima è stata vinta contro il Belgio ai tempi supplementari grazie a un "golden gol" dopo il 2-2 che aveva fatto proseguire la gara a oltranza: il merito va a Luca Battista (autore del gol decisivo) e a tutta la squadra composta da Saverio Bari, Micael Caviglia, Matteo Ciccarelli, Filippo Cubeta e Claudio La Torre.

Le vittorie nel Subbuteo

Non è finita qui perché l'Italia si è imposta anche in altri quattro categorie arrivando al primo posto: Veteran (gli Over 45), Under 20, Under 16 e Under 12. Il primato e lo strapotere seguono quando accaduto agli ultimi Mondiali di Roma dove il nostro Paese aveva vinto ben nove medaglie d'oro sulle 12 disponibili: anche in quest'occasione siamo stati la "bestia nera" del Belgio (già battuta ai Mondiali). Se nella categoria individuale Open, dove hanno gareggiato i migliori 48 atleti europei ha avuto la meglio lo spagnolo Carlos Flores contro l'italiano Saverio Bari (ai tempi supplementari).

Tra gli Over 45, la Nazionale azzurra Veteran allenata ct Massimo Bolognino ha vinto in finale contro Malta mentre nel torneo individuale si è imposto un altro italiano, Ferdinando Gasparini. Oltre al tecnico, hanno contribuito alla vittoria Gianfranco Calonico, Fabrizio Fedele, Ferdinando Gasparini, Patrizio Lazzaretti e Francesco Mattiangeli. Le nazioni che hanno partecipato agli Europei a Gibilterra, oltre a Spagna e Italia, sono state Scozia, Malta, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Belgio, Inghilterra, Francia, Germania e Galles.

Nella categoria Under 20 crescono giovani talenti: sono stati conquistati tutti e quattro posti del podio nel torneo Individuale e siamo emersi nettamente tra i 15 giovani giocatori più forti del continente oltre alla conquista della medaglia d’oro anche nella competizione a squadre. La Nazionale Italiana Under 20 è allenata dal ct Alfredo Palmieri e composta da Matteo Esposito, Mattia Ferrante, Giorgio Giudice, Leonardo Giudice, Riccardo Natoli e Luca Riccio: in finale è stato battuto il Belgio per 4 a 0.

Tra gli Under 16, la Nazionale allenata dal ct Cesare Natoli ha vinto contro il Belgio per 3-1 mentre gli Under 12 allenati dal ct Luca Bisio hanno superato in finale i padroni di casa della Spagna (anche stavolta 3-1).