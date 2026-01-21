"Al suo posto la figlia del dt". Chi è Angela Romei, l'atleta di curling esclusa da Milano-Cortina 2026

Bufera sulla Nazionale femminile di curling a due settimane dal via delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il caso riguarda le convocazioni, che hanno visto l'esclusione di Angela Romei, 28 anni, in azzurro dal 2017 e reduce da sei partecipazioni ai Mondiali e nove agli Europei, a vantaggio di Rebecca Mariani, 19enne dalla limitata esperienza internazionale a livello senior, figlia del direttore tecnico Marco Mariani, in carica dal giugno 2024.

A denunciare l'accaduto è la stessa Romei a La Stampa. "Sono distrutta – ha confessato -. Ma il mio dispiacere è soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo. Me lo ha comunicato pochi giorni fa Mariani, con una telefonata avvenuta subito dopo l’ultimo raduno. Avremmo potuto parlarne a quattr’occhi, mi sarei aspettata almeno una discussione fondata su dati e risultati. Invece si è limitato a dirmi che quella era una decisione assunta da lui e che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia Rebecca, che ha 19 anni e zero manifestazioni internazionali con la nazionale senior".

La replica di Marco Mariani è arrivata attraverso un'intervista al portale IlNordEst.it. "Ritengo che mia figlia sia l'elemento con le caratteristiche giuste sia caratterialmente che qualitativamente per provare a fare qualcosa di buono in questo appuntamento a Cinque Cerchi, dando un apporto alla squadra - ha detto -. Sapevo che questa scelta avrebbe portato a delle polemiche ma allo stesso tempo non vedo quale sia il motivo per cui Rebecca debba essere discriminata solo perché è mia figlia. Di questo si sta parlando, perché non ho visto nessuno mettere in discussione i suoi meriti tecnici".

La preferenza per Rebecca Mariani, filtra dalla FISG, nasce anche dalla sua duttilità tattica, essendo in grado di coprire tutti e quattro i ruoli in caso di necessità, a differenza della Romei, storicamente specializzata in una sola posizione. A legittimare la convocazione ci sono anche i recenti riscontri del campo: la diciannovenne ha già disputato tre tornei con la Nazionale maggiore in stagione (raggiungendo la semifinale a Perth) e vanta un curriculum che include il titolo di vice-campionessa italiana e la partecipazione a quattro Mondiali junior.

Chi è Angela Romei, campionessa di curling

Nata il 20 febbraio 1997 a Monopoli, Angela Romei è cresciuta sportivamente a Pinerolo, città con una tradizione importante nel curling e sede di uno dei principali centri dello sport in Italia. Si è innamorata del curling nel 2006 con la grande sbornia olimpica. Lei allora aveva solo nove anni e per questo in tanti la considerano una dei "figli delle Olimpiadi". Era il 2010 quando, appena 13enne, Romei iniziò a destreggiarsi tra stone e scope, reclutata nei tanti corsi scolastici messi in piedi nel Pinerolese per dare linfa a un movimento allora agli albori.

Ha partecipato a nove Europei tra il 2014 e il 2024 e a sei Mondiali tra il 2018 e il 2025, dimostrando costanza e competitività in anni di sfide contro le migliori squadre al mondo. Tra i risultati di spicco ci sono un argento europeo conquistato nel 2023 ad Aberdeen, in Scozia, e un quarto posto ai Campionati Mondiali 2024 in Canada, risultato che ha confermato il valore del team azzurro.

Oltre ai piazzamenti nei principali eventi internazionali, Romei ha ricevuto riconoscimenti individuali. Ha vinto, ad esempio, il Frances Brodie Sportsmanship Award ai Mondiali del 2024, un premio assegnato all’atleta che meglio incarna fair play e valori sportivi.