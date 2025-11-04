Il Team degli atleti Enel verso Milano Cortina 2026: energia, passione e talento azzurro

Enel presenta il suo Team di atleti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: una squadra di campioni che porterà in gara talento, energia e passione. Protagonisti di alcune tra le pagine più importanti dello sport italiano Federica Brignone (sci alpino), Dorothea Wierer (biathlon), Federico Pellegrino (sci di fondo), Michela Moioli (snowboard) Flora e Miro Tabanelli (sci freestyle), Renè De Silvestro (sci alpino paralimpico), Pietro e Arianna Sighel (short track), Stefania Costantini (curling) e Davide Ghiotto (pattinaggio di velocità), rappresentano storie di crescita, sacrifici e successi.

Valori condivisi con Enel vede lo sport come motore di inclusione sociale, un esempio concreto di resilienza e uno stimolo continuo verso l’eccellenza.

Per questo, in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo guidato dall’AD Flavio Cattaneo è protagonista nella realizzazione di un evento che sarà il simbolo di un’Italia moderna, sostenibile e pronta nuovamente ad ospitare la più prestigiosa rassegna sportiva mondiale.

Milano Cortina 2026 sarà un’edizione dei Giochi profondamente legata ai territori, all’innovazione e alla transizione ecologica, temi che Enel mette al centro di tutti i suoi progetti. Portare energia ai Giochi è solo uno degli importanti impegni di Enel, che accompagnerà gli 11 atleti del Team nel loro percorso sportivo, promuovendo una cultura dello sport che guarda avanti, che unisce le persone e accende la passione in milioni di tifosi, giovani e famiglie.

Con il Team di atleti Enel l’Italia si prepara a vivere una nuova avventura Olimpica, portando sulle piste e nei palazzetti il tricolore simbolo di coesione e resilienza. Una squadra che è pronta a ispirare, a emozionare e a farci vivere momenti iconici, grazie anche all’energia di Enel.