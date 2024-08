La testata di Zidane

Ascolta ora 00:00 00:00

Scrive Repubblica che per il caso Khelif-Carini sono a rischio i rapporti diplomatici tra Algeria e Italia. C'è fibrillazione nelle ambasciate, scambi di mail tra i ministri, telefonate diurne e notturne tra Algeri e Roma. Una farsa meravigliosa che ripropone un tema già esploso nell'estate del duemila e sei, quando un atleta italiano venne colpito violentemente al petto da una testata portata da un francocabilo, giacque tramortito l'azzurro per l'azione vigliacca dell'avversario, l'incontro si concluse con la vittoria dell'Italia sulla Francia, Materazzi si rialzò dal colpo, Zidane finì la sua carriera, il trionfo mondiale non ebbe conseguenze politiche e diplomatiche nonostante l'italiano avesse offeso l'integrità morale della famiglia del franco cabilo accennando anche al fatto che appartenesse a un popolo di terroristi.

Se poi volessimo infierire si potrebbe accennare anche a Gioachino Rossini e alla sua Italiana in Algeri, il principe vassallo Mustafà desiderava una di quelle italiane che «dan di martello ai cicisbei» e dell'opera buffa si ricorda il brano «Ho un gran peso alla testa» cantata da Taddeo. Il tono è sempre farsesco, si attendono sviluppi, almeno fino a ieri gli ambasciatori dei due Paesi non sono stati richiamati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche. Questo sì che è uno scoop.