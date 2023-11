Tiger Woods mai così in basso in classifica: ecco quando potrebbe tornare sul green

Tiger Woods precipita nel ranking mondiale. Per la prima volta in carriera il campione americano è scivolato al numero 1.307 dell'Official World Ranking, segnando così un record negativo. Non era mai successo prima al campione californiano, che non scende in campo in un torneo ufficiale dallo scorso aprile quando fu costretto a ritirarsi, durante il terzo round, dal The Masters.

Troppo forte il dolore alla gamba destra. Tiger aveva fatto la storia riuscendo a superare il taglio al Masters per la 23ª volta consecutiva, ma aveva finito zoppicando e trascinando la gamba. Il 15 volte campione Major è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia e, ancora, non ha annunciato la data del suo rientro in campo che potrebbe arrivare nel mese di dicembre quando, a Orlando, negli Stati Uniti, dovrebbe giocare il PNC Championship in coppia con il figlio Charlie.

Woods era stato operato alla gamba destra nel febbraio 2021 dopo un incidente d’auto a Los Angeles. Durante l’intervento i medici avevano addirittura preso in considerazione l’amputazione. Era tornato in campo proprio al Masters 2022. Quella di quest'anno era la sua 25ª apparizione al torneo che ha vinto per 5 volte. Tutto il mondo del golf spera che non sia l’ultima, ma è evidente che la sofferenza di camminare sulla gamba ferita è davvero alta.

Dai successi agli eccessi

"Ogni volta che Tiger aveva una mazza tra le mani, il pubblico era incantato. Si aspettavano che accadesse qualcosa di magico, e il più delle volte accadeva. Era tutto ciò che contava davvero". Scrivono di lui due eccezionali giornalisti d'inchiesta, Jeff Benedict e Armen Keteyian.

Parliamo di un’autentica leggenda del golf, di cui ancora oggi è il volto più rappresentativo. La sua è stata una carriera di trionfi, partita a razzo, con i suoi 15 Major vinti, e una serie di trionfi incredibili, infilati uno dietro l'altro, con un patrimonio stimato in quasi un miliardo di dollari. Ma anche di cadute, come lo scandalo sessuale e l'addio della moglie, la modella svedese Elin Nordegren, stanca dei suoi tradimenti, che nel 2009 lo portò al ritiro momentaneo.

Ebbe dell’incredibile quanto accadde alla stella del golf nel novembre 2009. Woods stava guidando la sua automobile quando ebbe un impatto contro un idrante, fu ricoverato in ospedale, la polizia indagò su quanto accaduto, notando incongruenze dai racconti del golfista, venne alla luce che in realtà il campione era scappato da casa, quando la moglie fece la scoperta che turbò l’equilibrio familiare.

Woods aveva molte amanti e giorno dopo giorno il numero di donne a lui legate, vere o presunte superarono il numero cento. In poco tempo crebbe l'indignazione dell’opinione pubblica americana, anche perché la stella del golf e la moglie avevano due figli molto piccoli, l’ultimo aveva solo dieci mesi.

Ben presto gli sponsor lo abbandonarono e a complicare le cose anche la notizia secondo cui alcune amanti ricevevano soldi da lui per negare tutto. Da questo e altri numerosi stop fisici la tigre è sempre tornata a ruggire, contro ogni previsione. Chissà che non accada di nuovo.