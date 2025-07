Tragedia nel mondo del parapendio, morto il base jumper Baumgartner: il malore, poi la caduta

Lutto nel mondo del parapendio; il celebre base jumper Felix Baumgartner ha infatti perso la vita dopo aver accusato un malore durante il volo.

La tragedia si è verificata oggi, giovedì 17 luglio. Il paracadutista e base jumper austriaco (56 anni) si stava cimentando in una prova di lancio. Dopo essersi lanciato a Porto Sant'Elpidio, nei pressi di Fermo, l'uomo avrebbe accusato un malore - questa la versione riportata sino ad ora - e per tale ragione avrebbe perso il controllo del deltaplano a motore. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Baumgartner è precitato, finendo con lo schiantarsi nella piscina di una struttura ricettiva nei pressi della costa. Dopo aver travolto una ragazza, il 56enne ha subito un violento impatto.

L'allarme è stato dato immediatamente. Purtroppo il tempestivo intervento dei soccorritori non è servito a salvare la vita dell'atleta. Stando a quanto riferito, Baumgartner ha perso immediatamente conoscenza, andando poi in arresto cardiaco. Le manovre di rianimazione cardio-polmonare non sono servite. Per cercare di salvare la vita al 56enne, è stato chiamata un'eliambulanza che avrebbe dovuto portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Torrette di Ancona, ma il base jumper è spirato prima ancora di essere caricato sul velivolo.

Quanto alla ragazza rimasta travolta, la giovane ha riportato alcune ferite, ma nessuna

grave.

A quanto pare Baumgartner si trovava nelle Marche per trascorrere le vacanze. Si tratta di una tragedia immane e inattesa. L'uomo era assai conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme.