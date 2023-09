Volley, è finale europea per l'Italia di De Giorgi: Francia annichilita in tre set

L'Italia vola in finale degli Europei di volley maschile per la dodicesima volta nella sua storia. I ragazzi di Fefè De Giorgi fanno sostanzialmente quello che vogliono contro la fortissima Francia, letteralmente travolta in tre rapidissimi set: atto conclusivo della competizione internazionale centrato e sabato sera, sempre al Pala Eur di Roma, per gli azzurri sarà la volta della Polonia, ultimo ostacolo per conquistare il bis consecutivo europeo; l'ottavo di sempre nella rassegna iridata. 25-21, 25-19, 25-23 è il punteggio finale.

La partita

La meravigliosa serata capitolina, che vedeva sfidarsi in panchina uno contro l'altro due grandi protagonisti di quella "Generazione di Fenomeni" che fece godere il nostro Paese trent'anni fa (De Giorgi e Andrea Giani), è magica fin dall'inizio: il pubblico del Palalottomatica si entusiasma davanti a una Nazionale trascinata in lungo e in largo dalle giocate di Lavia e Romanò. Il primo parziale scivola via in mezz'ora scarsa, perché dal 18 pari in poi non c'è storia: ace di Sbertoli, difesa pazzesca di Michieletto - con poi attacco in palleggio di Lavia e diagonale vincente di quest'ultimo. Il resto lo fanno gli errori di Tillie e di Jouffroy: 25-21. Zero equilibrio, invece, nel secondo set: Michieletto e Giannelli creano il vuoto fin dall'inizio senza mai lasciare meno di tre punti di margine nel botta e risposta con i transalpini.

Finale con un piccolo brivido

In questa fase si gioca tantissimo a muro e le occasioni di contrattacco non mancano mai. Romanò, con un attacco che si insacca tra le mani del muro e la rete, sferra il colpo del 20-16. Rinaldi entra per la battuta, poi difende e Lavia non perdona in contrattacco; Ngapeth ci regala il 2-0 (25-19). Anche il terzo set sembrava assolutamente in scioltezza, con il 12-6 che sembra un'azione da videogioco: due difese da vedere e rivedere di Lavia - da non crederci -, poi contrattacco di Michieletto con mani fuori. Tuttavia arriva un pizzico di rilassatezza che poteva costare caro: sul 18-11, infatti, il match invece di essere azzannato, si riapre completamente riaperta, con i francesi tornati sotto prima sul 23-22 e poi sul 24-23. Ngapeth spara fuori ed è finalissima per i campioni d'Europa e del Mondo in carica. I detentori del titolo olimpico si giocheranno il bronzo contro la Slovenia; per noi, la possibilità di sconfiggere anche Leon e compagni (come capitò un anno fa ai Mondiali) a casa nostra.