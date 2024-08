Vomita dieci volte dopo aver nuotato nella Senna: è ancora polemica a Parigi 2024

Non si placano le polemiche sul livello di inquinamento della Senna ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo il peggioramento della qualità dell'acqua dei giorni scorsi, dovuto alle forti piogge cadute fra venerdì e sabato scorso, le analisi effettuate nelle prime ore del mattino hanno dato esito positivo: fiume balneabile e atleti autorizzati a gareggiare nella doppia gara di triathlon maschile e femminile.

Quella maschile era stata inizialmente rinviata a causa della presenza nelle acque del fiume parigino del batterio Escherichia Coli, riscontrato a livelli superiori rispetto ai limiti consentiti. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni per la salute degli atleti e ha portato a un acceso dibattito sull’efficacia degli interventi di bonifica. Nonostante le rassicurazioni del comitato organizzatore, che ha dichiarato le acque sicure dopo nuovi test, diversi atleti hanno lamentato problemi di salute dopo la gara, alimentando le polemiche sulla sicurezza del percorso.

Dubbi e perplessità che non sono diminuite dopo la disputa della gara. Le immagini del canadese Tyler Mislawchuk sono subito diventate virali. L'atleta 29enne dopo aver chiuso col tempo di 1:44:25 al nono posto in classifica, visibilmente esausto, si è subito buttato a terra e ha iniziato a vomitare in maniera abbondante. "Ci ho provato, non ho rimpianti: ho vomitato 10 volte. Non sono venuto qui per arrivare tra i primi 10, ma ho dato tutto quello che avevo" , ha dichiarato subito dopo. Di fatto Mislawchuk non è stato l'unico a patire le condizioni ambientali proibitive e la durezza della prova (il triathlon prevede 1,5 km di nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa): altri atleti sono stati visti sdraiarsi sul materassino al traguardo dopo aver completato il percorso che li aveva completamente distrutti.

