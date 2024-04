Altro che "Ghostbusters", qui i fantasmi li vedono solo le sale

Mamma mia, che disfatta. Un week-end da bollino nero, con appena 3.671.294 euro in cassa e, soprattutto, con un calo del 53,6% rispetto al 2023. E non aggrappiamoci al caldo, perché il raffronto è sullo stesso periodo. Ancora più impietoso se si guarda ai 9.556.515 euro che entravano nei botteghini italiani del 2019. Colpa delle nuove uscite che non hanno sfondato. Chi si è salvato, ma solo in parte, è Ghostbusters Minaccia glaciale (foto, voto 5/6) che prova a tenere in piedi la saga, puntando anche sull'effetto nostalgia, con l'arrivo di alcuni dei sopravvissuti del film originale, ma finendo per dimenticarsi meraviglia e divertimento. Il film è primo con 881.131 euro, ben al di sotto del precedente Ghostbusters: Legacy. Registrato il sesto posto del concerto Suga Agust D Tour D-Day con 160.258 euro, ha debuttato, settimo, il riuscito Gloria! (voto 7), con 147.332 euro, ottimo esordio alla regia di Margherita Vicario. Protagonista è Teresa, serva muta in un orfanotrofio femminile, diretto da don Perlina (Paolo Rossi, fuori parte), che ha il dono di un grande orecchio musicale. Si sviluppa una sorta di sorellanza con altre quattro ragazze, sullo sfondo di un concerto da preparare per l'arrivo del Papa; una sorta di musical dickensiano, dove spiccano le promettenti giovani attrici. Nona posizione, con 99.315 euro, per il tiepido E la festa continua! (voto 6), non il migliore dei film di Robert Guédiguian. Chiude la top ten il deludente Flaminia (voto 4), con 78.

220 euro, esordio da regista della stand up comedian Michela Giraud, che si barcamena tra commedia e malinconia, senza mai convincere, a parte il folgorante inizio.