Vertice Trump-Putin in Alaska: lo Zar negli Usa dopo 10 anni. Sul tavolo il nodo dei territori occupati

Il 15 agosto Donald Trump e Vladimir Putin si ritroveranno faccia a faccia in Alaska, nel primo incontro ufficiale tra i due leader dall’insediamento del presidente statunitense. La scelta della sede, vicina allo Stretto di Bering, è presentata da Mosca come “logica” per due Paesi confinanti.Il Cremlino guarda già oltre e invita Trump in Russia per un successivo vertice. Intanto, nel Regno Unito, funzionari di Stati Uniti, Ucraina e Unione Europea si coordinano per arrivare con una strategia comune all’appuntamento.
Dopo l'Alaska, prossimo incontro Putin-Trump in Russia
"Il Cremlino si aspetta che, dopo l'Alaska, il successivo incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump si svolga in territorio russo". Lo ha dichiarato, riporta l'agenzia Interfax, il consigliere del leader russo Yuri Ushakov, commentando la scelta dell'Alaska come sede del vertice dei capi di Stato di Russia e Stati Uniti del 15 agosto. "Guardando al futuro, dovremmo puntare a far sì che il prossimo incontro tra i presidenti si tenga in territorio russo. L'invito corrispondente è già stato esteso al presidente degli Stati Uniti", ha affermato il portavoce del Cremlino. Quanto alla scelta dell'Alaska come luogo del primo incontro, Ushakov ha detto che "Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, confinanti. E sembra del tutto logico che la nostra delegazione attraversi semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska".
Putin tornerà in negli Usa dopo 10 anni: l'ultima volta nel 2015
Valdimir Putin tornerà negli Usa per la prima volta dopo 10 anni. Il vertice in Alaska arriverà un decennio dopo l'ultima visita dello Zar in terra americana. L'ultima volta era stato durante l'amministrazione Obama, nel settembre del 2015 durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L'incontro Con Trump sarà l'ottavo viaggio del presidente russo dopo la prima storica visita nel 2000 quando incontrò Bill Clinton.
Trump, incontro con Putin 15 agosto in Alaska
Il presidente degli Usa Donald Tump ha detto che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska.
Incontro Usa, Ucraina e Ue prima di Trump-Putin
Funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel fine settimana nel Regno Unito per cercare di raggiungere una posizione comune prima dell'incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'idea di un incontro in persona è emersa oggi nel corso di una conference call fra i funzionari, la terza in tre giorni.