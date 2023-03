Avvocato ambientale, chi è e di cosa si occupa

La sostenibilità è un tema trasversale che, cioè, riguarda molteplici ambiti e attività professionali. In questo contesto si inserisce la figura dell’avvocato ambientale: un professionista che ha competenze specifiche nel merito di tutte le questioni che riguardano le normative ambientali regionali, nazionali ed europee. Vediamo nello specifico quali sono le sue mansioni e come ci si specializza in tale ambito.

Cosa fa un avvocato ambientale

L’avvocato ambientale è un professionista esperto in ambito giudiziale ed extragiudiziale che ha maturato competenze specifiche in diritto dell’ambiente. In linea generale, offre consulenza e assistenza ai suoi clienti (enti privati o pubblici, aziende e società) per tutto ciò che concerne le nuove normative a tutela dell’ambiente.

Il suo ruolo, però, va oltre la semplice osservanza delle norme (compliance). Egli opera attivamente al fianco di numerosi altri professionisti con cui si relaziona e confronta quotidianamente per questioni di varia natura, sia civile che penale, a tutti i livelli.

Tra le principali mansioni di un avvocato ambientale rientrano:

gestione amministrativa/legale dei rifiuti (waste management);

assistenza relativa ai procedimenti di bonifica;

redazione di due diligence per la gestione il trasferimento del rischio ambientale;

stipula di investimenti sostenibili (ESG)

conversione di impianti o reti di stoccaggio di gas/energia;

tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

assistenza legale relativa ai reati ambientali.

Va detto che, rientrando nella categoria dei cosiddetti green jobs, si tratta di una figura professionale in divenire e le cui competenze potrebbero variare nel corso dei prossimi anni.

Come diventare un avvocato ambientale e quanto si guadagna

Ad oggi, non esiste ancora un albo professionale specifico. Chiaramente, si presuppone che l’avvocato ambientale abbia conseguito una laurea in giurisprudenza e superato l’esame di Stato per l’abilitazione in ambito forense.

Dal punto di vista della formazione, invece, sono in aumento i corsi accademici e i master in materia di diritto ambientale. Un adeguamento tanto inevitabile quanto necessario poiché si tratta di un argomento attualissimo nonché di grande impatto economico e sociale. Basti pensare che la legge costituzionale 11 febbraio 2022, modificando gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha riconosciuto l’importanza della tutela e salvaguardia dell’ambiente, sia nella parte dedicata ai principi fondamentali, sia per quella relativa alle finalità dell’attività economica affinché " possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali ".

Tra le competenze richieste, oltre alla conoscenza della materia giuridica, vi sono quelle relative all’economia ed ecologia del diritto internazionale, europeo, pubblico, privato e penale. E quindi, in linea generale, il professionista dovrà acquisire competenze in:

tutela civile e penale dell’ambiente;

sostenibilità, politiche pubbliche e compliance ambientale;

diritto internazionale e dell’Unione Europea per la tutela dell’ambiente;

diritto amministrativo ambientale.

Quanto ai guadagni, non c’è un tariffario di riferimento. Secondo alcune stime, un avvocato ambientale entry level percepisce uno stipendio di circa 26.125 euro all'anno, mentre i lavoratori con maggiore esperienza possono guadagnare fino a 41.250 all'anno. Ovviamente si tratta di cifre approssimative, che possono variare a seconda del tipo di contratto. Per certo si tratta di una professione che potrà garantire molteplici sbocchi occupazionali alle generazioni future.