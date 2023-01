Divulgazione green sui social: 5 personaggi da seguire

I profili social dei professionisti possono aiutare a entrare in contatto con informazioni quotidiane che non sempre sarebbero reperibili. Ma è importante, affinché queste informazioni siano veritiere, che il professionista in questione sia qualcuno dalla comprovata perizia ed esperienza. E questo è vero soprattutto quando si parla di tematiche ambientali, che richiedono una certa conoscenza scientifica che può essere mostrata su diversi fronti. A questo si aggiunga che, se qualcuno ci mette anche un po’ di simpatia, il processo di apprendimento è anche più semplice. Qui di seguito 5 personaggi che sui propri canali social affrontano tematiche green di carattere quotidiano in maniera accessibile.

Roberto Cavallo

Roberto Cavallo è un agronomo e un divulgatore. Si occupa, per via del suo mestiere, di riciclo dei rifiuti: l’azienda di cui è amministratore delegato, la cooperativa Erica, opera proprio in quest’ambito. La sua esperienza gli è valsa il ruolo di valutatore per conto della Commissione Europea nel 2001. Condivide su LinkedIn notizie e consigli riguardo la raccolta differenziata, le conseguenze del riscaldamento globale, energie pulite e talvolta anche arte del riciclo.

Lisa Casali

Lisa Casali, alias Ecocucina su Instagram, è una scienziata ambientale e divulgatrice. La cosa più interessante che fa sui suoi canali social, la ragione per cui merita ampiamente di essere seguita sono proprio i consigli, nella forma di reel o slide, su argomenti come la spesa, i prodotti di stagione, come azzerare gli sprechi e i viaggi a basso impatto ambientale. Casali “racconta” in immagini la sua vita in famiglia, sfatando i miti su bambini, casa, bucato e tutte le altre tematiche che possono interessare la quotidianità di ogni essere umano.

Nicola Lamberti

Nicola Lamberti è un ricercatore in Ingegneria ambientale. In quanto tale tratta su Instagram tematiche molto attuali come il risparmio energetico che si avvale di fonti pulite o non esauribili, ma anche di problematiche relative al dissesto idrogeologico e le sue conseguenze, oltre che dei modi e dei mezzi a disposizione per arginare o contrastare il cambiamento climatico, sensibilizzando sulle risorse del pianeta Terra.

Camilla Mendini

Camilla Mendini è un’influencer vegan che però abbraccia su Instagram argomenti che non solo riguardano la cucina, ma anche gli sprechi, la moda, il riciclo creativo e non mancano consigli regalo e consigli di lettura. Il tutto viene trattato con grande leggerezza: è così che Camilla, di volta in volta, ripropone gli stereotipi che vengono propinati a coloro che hanno scelto una dieta e magari anche una vita cruelty free.

Tessa Gelisio

Tessa Gelisio, essendo una conduttrice televisiva, non ha grande bisogno di presentazioni. Ma forse non tutti sanno che è una produttrice di vino e una fervente ambientalista. Sul suo profilo Instagram dà consigli sul rispetto verso gli animali e la natura, le accortezze da usare in cucina e per la pulizia della casa, il make up ecosostenibile. Molto interessanti sono le dirette in cui coinvolge tanti professionisti di settore, per spiegare dal punto di vista scientifico questi argomenti su cui non sempre è facile approcciarsi.