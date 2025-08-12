Urbanistica, nuova udienza al Riesame. È il giorno dell'ex assessore Tancredi e di Marinoni

Nuova udienza davanti al tribunale del Riesame. L'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, accompagnato dal suo difensore Giovanni Brambilla Pisoni, e il presidente della commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni, con il suo difensore, l'avvocato Eugenio Bono, chiedono di essere liberati (sono entrambi ai domiciliari). Oltre a difendersi nel merito delle accuse, sostengono che non sussistano le esigenze cautelari, in particolare non vi sia più il pericolo di reiterazione del reato, in quanto entrambi si sono dimessi dalle loro cariche.

I pm - la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, con i pm Mauro Clerici, Paolo Filippini e Marina Petruzzella - sono pronti anche a depositare nuove chat che proverebbero il "sistema" che coinvolge costruttori, architetti e amministratori pubblici sui progetti della città. Chat destinate a essere scomode per il primo cittadino. Gli scambi di messaggi whatsapp verranno depositati stamane ai giudici del tribunale del Riesame riuniti in composizione feriale per valutare le esigenze cautelari.

Tutte le forze del nucleo Pef utilizzabili sull'inchiesta sono state impiegate per iniziare a spulciare le chat, tra cui quelle che verranno depositate proprio oggi, grazie anche all'uso di parole chiave: i nomi degli indagati, le denominazioni dei cantieri, i grandi progetti ("Pirellino" e "Torre Botanica").

Anche se per studiarle tutte, sostiene chi indaga, ci vorranno almeno sei mesi. La necessità più stringente resta però, per la procura, che il Riesame confermi l'impianto accusatorio. E cioè l'esistenza di un "sistema", che riguarda in primis la politica.