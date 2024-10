Amplifon "ascolta" il futuro e innova le soluzioni per l'udito

Ascolta ora 00:00 00:00

Innovare i servizi per la cura dell'udito a beneficio delle persone con ipoacusia da moderata a grave. È questo l'obiettivo di AmplifonX, la divisione di ricerca e sviluppo creata due anni fa da Amplifon, gruppo italiano leader nelle soluzioni per la cura dell'udito con oltre 2,2 miliardi di ricavi annui e una presenza in 26 paesi con circa 10mila negozi.

La divisione è nata nel 2022 dall'integrazione di Otohub, una startup di Napoli nel settore audiologico, con l'area digitale del gruppo Amplifon. Oggi, AmplifonX fa leva su esperti di sviluppo software e hardware, data scientist e designer che lavorano con i più moderni strumenti di coding e design, in remoto dall'Italia e dall'estero, facendo riferimento ai due hub di Milano, sede del gruppo Amplifon, e Napoli, sede di AmplifonX. La divisione, che conta oggi 50 talenti, è in crescita e alla ricerca di nuovi profili per progettazione, sviluppo e gestione dei prodotti digitali.

Le aree sulle quali oggi è attiva AmplifonX sono essenzialmente quattro: la prima è l'ulteriore espansione della Amplifon App, l'applicazione che consente ai clienti di Amplifon di controllare, regolare e adattare con una certa autonomia i propri dispositivi acustici. AmplifonX sta investendo nel potenziamento di funzioni avanzate di intelligenza artificiale e machine learning per supportare al meglio i clienti, ad esempio, grazie a un chatbot basato su intelligenza artificiale che assista l'utente nell'uso degli apparecchi acustici.

La App, attualmente utilizzata da circa un quarto dei clienti della Amplifon Product Experience la famiglia di prodotti a marca Amplifon con relativi servizi personalizzati rappresenta il principale punto di contatto tra l'azienda e i propri consumatori al di fuori del negozio e ha un ruolo chiave in considerazione del crescente utilizzo delle soluzioni digitali da parte delle persone senior. Su questo filone, AmplifonX ha sviluppato anche la app Listen Responsibly per promuovere una nuova cultura dell'ascolto responsabile e della prevenzione uditiva. La app è oggi disponibile in Italia, Spagna, Francia, Germania, Australia Belgio e Olanda, e consente agli utenti di misurare la rumorosità nelle nostre città, creando una mappa affidabile dell'ecologia acustica, grazie a un software creato da AmplifonX, basato su machine learning e intelligenza artificiale.

Parallelamente, AmplifonX sta lavorando alla creazione e alla diffusione di strumenti innovativi di diagnostica audiologica come OtoPad, l'audiometro digitale già in uso in Italia e Stati Uniti brevettato, certificato CE e registrato Food and Drug Administration americana, che effettua test dell'udito di massima precisione su tecnologia iPad. Questo prodotto offre accesso esclusivo a test avanzati che forniscono nuovi dati diagnostici usati da motori AI proprietari per migliorare i servizi offerti al cliente finale. Della stessa famiglia fa parte anche OtoKiosk, l'audiometro digitale per i test rapidi, che eredita marchio CE e FDA. OtoKiosk fa largo uso di AI avanzata per offrire un servizio estremamente personalizzato. Permette, ad esempio, di creare video-assistenti virtuali Amplifon, con sembianze umane, che guidino il cliente parlandogli nella sua lingua.

Infine, AmplifonX collabora con diverse realtà universitarie per ricerca e pubblicazioni scientifiche dedicate ai prodotti digitali e ai protocolli che sviluppa per i test audiologici. Tra queste, l'Università Bocconi e l'Università degli Studi di Milano, il CRS - Centro Ricerche e Studi Amplifon, la Vanderbilt University in Usa, la Thomas More University in Belgio, oltre che una serie di comunità di innovatori a livello italiano e internazionale.

È, inoltre, partner di Plug and Play Italia per entrare in contatto e collaborare con start-up a livello globale, e main partner di NextAge, il primo acceleratore in Europa dedicato alla crescita delle startup orientate alla silver economy e parte della rete nazionale di acceleratori di Cdp Venture Capital.