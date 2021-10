"Anche nel 2022 la forza di sempre: la tradizione"

Il prossimo 23 ottobre esce il nuovo numero dell'Almanacco, quello datato 2022. Un'edizione che, pur rimanendo fedele alle radici e alle tradizioni, non sarà, se non altro dal punto di vista simbolico, proprio uguale alle altre. «I 260 anni sono un traguardo importante. Dal 1762 continuiamo ad avere tanti lettori. Dobbiamo conservare la capacità di intercettare il loro interesse», sottolinea Pia Fanciulli, responsabile editoriale dell'Almanacco. «Barbanera ha posto sempre attenzione su atmosfere e buone pratiche da cui ci siamo forse per qualche tempo distratti. Oggi, in momenti particolari e difficili, possiamo riscoprirle. Parliamo dei cicli del tempo e dei cicli della luna - spiega - che oggi si sposano con l'attenzione alla biodiversità e all'ambiente: temi che Barbanera porta avanti da sempre».

Anche quest'anno, come da tempi immemorabili, l'Almanacco si apre con l'incontro tra Barbanera e il suo immaginario allievo Silvano. La novità è che l'incontro si ripete non solo all'inizio dell'anno, ma all'inizio di ciascun mese. «È come un invito a tornare a parlarci e a incontrarci», spiega Pia Fanciulli. «Barbanera è l'amico fidato a cui chiedere consigli, e Silvano è la personificazione di ciascuno di noi. Quest'anno l'amicizia fa da fil rouge di tutto l'almanacco». E poi, come sempre, ci sono gli esperti di ciascun settore: dall'agronoma all'archeologa fino all'esperta della casa e del benessere. Lo spirito, anche nei confronti dell'ambiente, è quello che emerge da alcuni versi dell'edizione del 1849:

«Se noi diciamo che ingrata la terra si dimostra,

È falso, che' la colpa è veramente nostra.

Non ci curiamo di porre assiduo impegno ed arte

Nel coltivarla, ed essa i doni non comparte».