Andrea Mirò e Van De Sfroos, fantasie rock di Jim Morrison

Solo una paroliera e scrittrice come Nini Giacomelli, di Breno (scrive "La gonna" e "Fandango" nel 1981 per Ornella Vanoni oltre a "Grazie perché" per Gianni Morandi nel 1991 e "Ti voglio dire addio" per Massimo Ranieri nel 2008), con un'attrice, "cantattrice", doppiatrice e conduttrice come Bibi Bertelli, di Palazzolo, potevano inventare il Festival Dallo Sciamano allo Showman: appena partito dalla Valcamonica, alla sua ventitreesima edizione proseguirà fino all'11 ottobre. Come le idee migliori, anche questa nasce per caso: "Ci avevano chiesto un titolo per un laboratorio a scuola che trattasse Il teatro dalla preistoria a oggi - racconta la Bertelli in un'intervista su Radio Voce Camuna -: Non possiamo chiamarlo solo così, ci siamo dette. Non s'iscrive nessuno. Allora chiedo a Nini: che incisioni sono più frequenti in Valcamonica? Il cervo, mi dice, il cavallo, il cane, lo sciamano... e si blocca, dallo sciamano...allo Showman! continuo". Da laboratorio scolastico a festival il passo è breve: "In un attimo è diventato un Festival per la Canzone d'Autore, in collaborazione con il Club Tenco e dall'anno scorso con il Premio Nazionale Sergio Staino" dice ancora Bibi Bertelli.

Musica d'autore, letteratura, satira e fumetto si uniscono in un percorso culturale diffuso immerso negli scenari unici della Valle Camonica, primo sito Unesco italiano per le sue incisioni rupestri preistoriche, con un programma di eventi che si conclude confluendo nella Seconda edizione del Premio Nazionale Sergio Staino Pitoon il 10 e 11 ottobre per disegnatori. Quindi ciò che guida l'idea del Festival è la trasversalità: "È un viaggio culturale nel nostro territorio, che va conosciuto - spiega la Bertelli -: la Valcamonica è una valle che si muove, ancora da scoprire, abbiamo il dovere di raccontarla". Non però in modo autoreferenziale: "Il confronto è il collante di oggi: siamo esseri sociali, dobbiamo incontrarci, parlarci, condividere". Ecco perchè un calendario multiforme di appuntamenti, concerti, incontri, mostre e spettacoli con ospiti non solo del territorio: cantautori, artisti, scrittori, fumettisti e protagonisti della cultura in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità. L'inaugurazione è stata a Paspardo in Piazzetta Umberto I con il concerto "Faccio sul serio" di Fabrizio Emigli accompagnato da Edoardo Petretti (pianoforte e fisarmonica), Marco Zenini (basso) e Francesco De Rubeis (batteria). Il festival prosegue a Montecampione (Brescia) con tre appuntamenti: il 5 si esibirà Sara Bronzini. E si attendono, 10 agosto, alle ore 21.15, al Cinema Piazzetta, Andrea Mirò e Davide Van De Sfroos: porteranno in scena lo spettacolo di Ezio Guaitamacchi "Jim Morrison. Fantasie di un poeta rock", dando voce al celebre poeta rock.

Il 12 agosto, alle ore 21, ancora in Piazzetta , Patrizia Laquidara si esibirà con il suo "Laquidara Tour 2025", accompagnata da un ensemble che unisce strumenti acustici ed elettronici. "È un caleidoscopio di artisti con varie provenienze geografiche - specifica ancora la Bertelli-: una ricerca specifica per promuovere il territorio".

Non solo spettacolo: il 10 e 11 ottobre 2025 si terrà la 2ª edizione del Premio Nazionale Sergio StainoPitoon: due giornate intense di incontri, musica, mostre, parole e immagini per ricordare il genio ironico, profondo e umano di Sergio Staino e per proseguire la sua eredità artistica e civile".