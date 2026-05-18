Appello alla ladra di gattini. "Riportali, è per il loro bene"

Un "Appello urgente" è comparso da alcune ore sul profilo social "I gatti del Castello Sforzesco". Sembra che ci sia stato un furto di gattini appena nati e che la loro salute sia in pericolo.

Ecco il post: "Oggi (sabato, ndr) alcuni volontari della colonia felina del Castello Sforzesco hanno assistito a una scena molto preoccupante. Ci è stato riferito che una ragazza sarebbe entrata nei fossati sostenendo di aver visto una gazza attaccare dei cuccioli, e che sarebbe intervenuta prendendoli con sé per salvarli. Siamo corsi immediatamente sul posto, ma i cuccioli (nella foto) non c'erano più". Poi l'appello: "Se sei la ragazza che li ha presi, ti chiediamo urgentemente di contattarci in privato. La mamma sta ancora allattando i piccoli e separarli da lei, soprattutto a questa età, può essere estremamente pericoloso per la loro salute e sopravvivenza". Aggiungono i volontari: "Comprendiamo che il gesto possa essere nato da buone intenzioni, ma è fondamentale intervenire insieme e nel modo corretto. Ti chiediamo per favore di scriverci subito, anche anonimamente se preferisci. La priorità assoluta è il benessere dei cuccioli e poterli ricongiungere alla loro mamma il prima possibile". Il gruppo Gatti Sforzeschi, spiega il profilo social, "gestisce la colonia felina del Castello Sforzesco di Milano con metodo e organizzazione". Il post di allarme con relativa foto dei tre cuccioli è stato molto condiviso e molto commentato. Molte le persone preoccupate per la sorte dei gattini. Qualcuno chiede anche come mai nella colonia del Castello nascano ancora cuccioli e perché gli animali non siano tutti sterilizzati. La risposta dei volontari: "I gatti sono tutti sterilizzati, a parte tre che non siamo ancora riusciti a prendere. Ci occupiamo della colonia dal 2023, siamo passati da 45 gatti a 16, sterilizzando oltre il 90 per cento dei coloni in circa tre anni.

I gatti da sterilizzare sono gatti che non entrano in gabbia trappola né si avvicinano a distanza di retino. Li teniamo monitorati fino a quando non acquisiranno la fiducia necessaria per catturarli a distanza. Tutte le nascite, un cucciolata l'anno scorso e due quest'anno, vengono gestite, dando i gattini in adozione".