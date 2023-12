Argo, il robot sotto i convogli per scovare danni e problemi impossibili da vedere

Il robot ARGO rappresenta una soluzione avanzata, rivoluzionando la manutenzione ferroviaria attraverso la sua approccio autonomo e l'impiego di tecnologie all'avanguardia. Con dimensioni di 150x220cm, sfrutta sensoristica avanzata, intelligenza artificiale e machine learning continuo per monitorare e ispezionare in dettaglio i sottocassa dei treni, affrontando sfide al di là delle capacità umane. Scorrendo sui binari e spostandosi sotto ai treni, ARGO analizza ogni componente del convoglio, controllando la presenza/assenza di parti, stato di usura, deterioramento e eventuali perdite.

La sua alimentazione a batteria e la capacità di muoversi in sicurezza su binari in fossa o in presenza di massi, rispettando vincoli ambientali ferroviari, sottolineano la sua versatilità. Protetto da tre brevetti internazionali in co-titolarità fra Trenitalia e la Scuola Superiore Sant'Anna, ARGO rappresenta solo l'inizio nell'impiego di tecnologie robotiche per potenziare la sicurezza dei treni e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

La struttura è composta da gruppi-ruote adattabili alle varie condizioni, un telaio con sensori cruciali e un'architettura informativa che gestisce il controllo del dispositivo e la conservazione dei dati. Ciò che distingue ARGO è il suo addestramento intelligente, che si traduce nella possibilità di utilizzarlo in modalità semi-automatica o totalmente automatica, aprendo prospettive di efficienza e precisione senza precedenti.

Il futuro di ARGO si delinea nell'ambito della Flagship Project FP3 del Progetto Europeo ERJU, noto come IM4RAIL, dove la sua rete neurale viene addestrata per assolvere autonomamente vari compiti di manutenzione. Attualmente in fase sperimentale presso le officine di manutenzione dello Scalo di San Lorenzo a Roma, ARGO promette di ridefinire il panorama della manutenzione ferroviaria, guidando il settore verso un futuro autonomo e basato sull'intelligenza artificiale.