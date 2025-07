Arriva Burr agli Arcimboldi (per la prima volta in Italia)

Il comico americano Bill Burr si esibirà per la prima volta in Italia sabato al Teatro Arcimboldi di Milano (dalle ore 20). Un evento per gli appassionati di stand-up comedy, che così avranno l'occasione unica di assistere al debutto italiano di uno dei più influenti e acclamati comici della scena. Candidato agli Emmy e ai Grammy Award, Bill Burr è noto come comico di fama mondiale come regista, scrittore, produttore e star di un film su Netflix, ma anche attore drammatico e comico acclamato dalla critica, scrittore, produttore e podcaster che ha definito il genere per oltre quindici anni. La sua storia in breve, vediamo.

Ha debuttato a Broadway recitando al fianco di Kieran Culkin e Bob Odenkirk in "Glengarry Glen Ross" di David Mamet che è stato in scena a giugno. Il suo speciale "Bill Burr: Drop Dead Years" è stato presentato in anteprima su Hulu il 14 marzo. Bill ha ospitato Snl per la seconda volta nello show post-elettorale del 9 novembre 2024. Attualmente è in tournée nelle arene e nei teatri con il suo "Bill Burr Live tour". E ancora: ha interpretato JFK nel film Netflix di Jerry Seinfeld "Unfrosted: The Pop-Tart Story". Di più.

Nell'ottobre 2023, il film di Bill, "Old Dads", che ha diretto, co-sceneggiato e interpretato, è stato presentato in anteprima come il film più visto su Netflix nella prima e nella seconda settimana di uscita. Bill ospita l'innovativo Monday Morning Podcast, nel 2023 è stato il primo comico a esibirsi nell'antico anfiteatro romano da 5.

000 posti, l'Odeon di Erode Attico ad Atene, in Grecia, e nel 2022 ha fatto la storia come il primo comico a esibirsi al Fenway Park. Il suo speciale Netflix del 2022, Bill Burr: "Live At Red Rocks", girato nel leggendario locale, sottolinea ulteriormente il suo ruolo di uno dei talenti più versatili del suo tempo.