Arriva la rivoluzione digitale di "Telepass Mare Ponza": la prima soluzione per il pagamento del ticket ambientale

L'estate 2025 porta una novità anche nella mobilità marittima italiana: nasce infatti Telepass Mare Ponza, il servizio digitale che consente di pagare il ticket ambientale previsto per l'ormeggio delle imbarcazioni a Ponza e Palmarola, direttamente via smartphone scaricando l'app dedicata, a prescindere che si sia cliente Telepass.

La nuova app offerta da Telepass, società del Gruppo Mundys e leader del telepedaggio e della mobilità integrata, segna l'ingresso di Telepass in un ambito inedito della mobilità, ampliando la propria offerta anche alle autostrade del mare. Una nuova soluzione digitale che rende l'esperienza nautica ancora più fluida e senza stress, semplificando gli adempimenti e sostenendo la salvaguardia di uno dei paradisi naturali più amati, belli e preziosi d'Italia. Un'estate più semplice e, al contempo, un mare più protetto. Introdotto a Ponza, il ticket ambientale è un contributo previsto dal Comune di Ponza per chi ormeggia un'imbarcazione nelle acque circostanti l'isola di Ponza, incluse le aree protette di Palmarola. L'obiettivo è sostenere la tutela dell'ambiente marino e costiero. Le tariffe variano in base alla lunghezza dell'imbarcazione e al periodo stagionale - in alta stagione (15 giugno 15 settembre), l'importo può arrivare fino a 3 euro per metro lineare al giorno per le barche più grandi e il ticket si applica sia alle unità da diporto che ai natanti non iscritti al registro, inclusi gommoni e motoscafi. Grazie a "Telepass Mare Ponza", il pagamento diventa semplice e trasparente: l'app calcola in automatico in base ai dati dell'imbarcazione e della stagione, consentendo il pagamento sicuro in pochi click. Spiega Francesco Ambrosino, sindaco di Ponza: "Sono onorato ed entusiasta per quanto costruito da un team di professionisti del settore. Onorato di sapere che un'azienda italiana di rilievo come Telepass abbia creduto in questo progetto innovativo, individuando nell'isola di Ponza il territorio ideale per promuovere una sperimentazione all'avanguardia. Entusiasta perché la copertura informativa e l'immagine dell'isola avranno risonanza nazionale e perché questo servizio faciliterà molto gli amanti del mare, non solo i già clienti Telepass, offrendo loro un motivo concreto in più per scegliere ponza come meta". Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass commenta: "Con Telepass Mare Ponza portiamo la stessa rivoluzione che abbiamo creato sulla strada anche in mare: fluidità, tecnologia e rispetto dell'ambiente. Diamo il via a questo nuovo servizio partendo da luoghi straordinari come Ponza e Palmarola, è un'opportunità per rendere anche il turismo nautico più rispettoso della natura e il primo passo verso una rete di mobilità costiera più sostenibile e intelligente, a beneficio sia dei viaggiatori che dei territori". Telepass Mare Ponza rappresenta un ulteriore esempio di tecnologia al servizio del turismo e dei territori.

Dal telepedaggio al transito sullo Stretto di Messina o al rifornimento carburante o ricarica elettrica, l'app semplifica ogni tipo di spostamento. Telepass Mare Ponza è la prima sperimentazione dell'azienda dedicata alla mobilità costiera e potrà estendersi ad altre isole italiane già nei prossimi mesi.